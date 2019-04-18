Зеленский и Порошенко записали видеообращения к украинцам 2 18.04.2019, 17:32

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Коллаж: РБК-Украина

Видеоролики появились в Сети практически одновременно.

В четверг, 18 апреля, президент Петр Порошенко записал видеообращение к гражданам Украины накануне дебатов с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским, сообщает "Новое время".

Владимир Зеленский также опубликовал видеобращение, пишет unian.net.

На видео кандидат в президенты идет в зеленеющем парке и призывает украинцев прийти на выборы. "За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы. Не дай им украсть твое будущее", - говорит Зеленский в коротком ролике.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.