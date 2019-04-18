Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера 1 18.04.2019, 18:46

Президент США прокомментировал публикацию доклада Мюллера.

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокура Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день, передает CNN.

«У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме в честь участвовавших в боевых действиях военнослужащих.