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Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера

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  • 18.04.2019, 18:46

Президент США прокомментировал публикацию доклада Мюллера.

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокура Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день, передает CNN.

«У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме в честь участвовавших в боевых действиях военнослужащих.


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