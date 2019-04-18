В Налибокской пуще сняли жесткую схватку: рысь против волка 11 18.04.2019, 20:06

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Противостояние длилось 48 секунд.

Вечером 14 марта фотоловушки в Налибокской пуще сделали редкие кадры: в битве сошлись самец рыси и волк. Противостояние длилось 48 секунд, и как вы думаете, кто вышел победителем? Об этом пишут биологи в блоге о пуще.

Взрослый волк заметил на своей территории самца рыси и пошел в атаку. 40 секунд они выжидали, стоя в агрессивных позах.

Фото: nalibokiforest.info

Далее следуют 8 секунд битвы. Кульминация: волк — на спине, рысь рвет ему брюхо. Первый пускается в бега.

Фото: nalibokiforest.info

Через шесть минут серый хищник все же вернулся на место, видно, что он получил травмы на правом боку. Биолог Вадим Сидорович предполагает: волк был ранен и, вероятно, умер от заражения. К такому выводу он пришел, так как раньше животное появлялось в этом урочище почти каждый день (там 9 фотоловушек), а теперь — ни там, ни где-либо еще.

«Рысь, што перамог ваўка, прыйшоў на мейсца бойкі і ў наступную ноч, знакаваў тамака, адпачываў і чухаўся. Паводзіў сябе як безсумлеўны гаспадар таго мейсца», — пишет Сидорович.

Фото: nalibokiforest.info

Авторы блога уточняют, что известны случаи, когда рыси убивают щенков волка и даже беременных волчиц. Но случай, когда рысь смогла противостоять большому и взрослому волку — не такой частый.