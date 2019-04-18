Экономический кризис в Турции бьет по популярности Эрдогана 18.04.2019, 21:03

Турецкая лира падает, а цены и безработица растут.

Долгое время многие жители Турции считали экономический кризис некоей абстрактной опасностью. Однако его влияние ощущается все сильнее. В частности, в январе 2019 года по карманам миллионов турок ударило падение курса национальной валюты. Прежде всего оно повлияло на то, что резко взлетели цены на фрукты и овощи, передает DW.

После муниципальных выборов 31 марта ситуация в стране продолжала ухудшаться. К примеру, за килограмм лука в некоторых местах приходится платить 10 турецких лир (в пересчете около 1,5 евро) - примерно в три раза больше, чем в прошлом году. Цены на лук особенно возмущают турок, потому что он - один из основных продуктов питания и входит в целый ряд блюд местной кухни.

На рынке в стамбульском районе Кадыкёй, прямо у Босфорского пролива, настроения соответствующие. "Я такого еще никогда не видел. Раньше картошка, помидоры, лук были самыми обычными продуктами на столе, а в этом году они чуть ли не предметы роскоши", - жалуется кто-то из покупателей. Один из продавцов добавляет: "Нашей экономике конец, от нее ничего не осталось. Поэтому-то все так и подорожало: бобы - 20 лир за килограмм, лук - 7 лир, помидоры - 15".

Партия Эрдогана постепенно теряет поддержку

С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов. Многие граждане Турции по-прежнему доверяют президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его правительству. Однако расположение к ним избирателей, кажется, понемногу исчезает.

На муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла оппозиции в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Эксперты называют экономические проблемы главной причиной плохого результата ПСР на выборах.

По выражению Эрдогана, за "продуктовый террор" ответственны некие "темные силы". Спекулянты якобы держат лук в запасниках, чтобы существенно поднять на него цены. Некоторые эксперты утверждают, что инфляция на рынке продуктов питания является "самоспровоцированной". Для поддержки экономики ПСР годами активно поддерживала строительную отрасль, пренебрегая другими.

Провал экономической политики турецких властей

"Экономическая политика не была твердой и ориентированной на будущее", - полагает Эрдал Ялчин, профессор из немецкого Констанца, специалист по международным экономическим отношениям. По его словам, слишком много денег было потрачено на развитие инфраструктуры, вместе с тем долгие годы не удавалось достичь повышения производительности труда.

Провал этой стратегии, говорит Ялчин, особенно заметен в аграрном секторе: "Турция обладает идеальными климатическими условиями для продуктивного сельского хозяйства. Однако овощи и фрукты приходится импортировать - потому что в аграрный сектор инвестировали слишком мало".

Девальвация лиры (евро и доллар стоят сейчас двое дороже, чем три года назад) создает многим турецким предприятиям большие проблемы. Для выполнения обязательств по кредитам, которые компании взяли у зарубежных инвесторов, в лирах нужно выплачивать все больше и больше. Однако выплаты по кредитам выросли еще и потому, что международные инвесторы стали более внимательны к рискам. Это связано с тем, что в самой Турции все меньше правовых гарантий, а на международной арене страна стала более проблемным партнером, полагает профессор Ялчин.

Что спасет экономику Турции?

В четвертом квартале 2018 года ВВП Турции упал на 2,5% - впервые за десять лет в стране зафиксирована рецессия. По данным Национального статистического ведомства, в период с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7%, а среди молодежи этот показатель и вовсе достиг почти 27%.

10 апреля министр финансов Турции Берак Албайрак представил план по стимулированию экономического роста и борьбе с инфляцией. Время, оставшееся до следующих президентских и парламентских выборов в 2023 году, станет периодом "структурных экономических реформ", сообщил Албайрак. В частности, планируется ввести "строгую бюджетную дисциплину".

При этом программ, подобных этому плану, уже было представлено немало, но ни одна не была претворена в жизнь, напоминает профессор Ялчин. Выходом из экономического кризиса, по его словам, могло бы стать повышение производительности труда вследствие структурных реформ. Но они бы поставили многих жителей Турции в непростое положение.

По мнению Ялчина, в случае проведения таких реформ неприбыльные предприятия обанкротятся, упадет потребление, а безработица временно вырастет. Но и это еще не все: на переходный период Анкаре следует запросить программу помощи у международных кредиторов, в идеальном случае - у Международного валютного фонда (МВФ), продолжает профессор.

Эрдоган часто пренебрежительно отзывался об МВФ, да и в целом он опасается любого внешнего вмешательства. Кроме того, проведение политики жесткой экономии способно привести к дальнейшему падению его популярности.