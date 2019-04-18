Зеленский в прямом эфире представил свою команду 4 18.04.2019, 21:39

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Владимир Зеленский

Фото: UNIAN

Об этом кандидат в президенты Украины сообщил в эфире программы «Право на власть».

Кандидат в президент Украины Владимир Зеленский представил команду.

Об этом Зеленский сообщил в эфире программы "Право на власть", передает rbc.ua.

Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики, Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы, Ирина Венидиктова отвечает за реформы в судебной системе, Даниил Гетьманцов отвечает за экономику, Виктория Страховая отвечает за банковскую деятельность, Александр Мережко отвечает за международные отношения, Марина Бандини отвечает за политику равных прав, Сергей Кальченко - эксперт по избирательному законодавста, Евгений Комаровский - советник по медицине.

"Это профессиональные люди. Специалисты... Они пойдут со мной в администрацию", - сообщил Зеленский.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на брифинге по случаю завершения голосования вечером в воскресенье, 31 марта, сообщил журналистам, когда он объявит свою пятерку претендентов на ключевые должности.

"До конца второго тура я сказал, что покажу вам пятерку лидеров. До конца второго тура, раньше этого не будет", - отметил Зеленский.