Второй тур выборов в Украине: что говорят западные медиа 19.04.2019, 18:34

Иногда мнения обозревателей отличаются друг от друга на 180 градусов.

ZN.UA собрало сводку текстов инопрессы, опубликованных между первым и вторым турами выборов президента Украины.

Во второй тур выборов президента Украины вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Пока в Украине кандидаты вызывают друг друга на дебаты и сдают анализы, западные мейнстримные медиа расходятся в своих оценках кандидатов и ситуации в стране в целом. Иногда мнения обозревателей отличаются друг от друга на 180 градусов.

Reuters: Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ. Медведчук в интервью агентству высказал мысль, что Зеленский пойдет на уступки, став президентом. Кум Путина считает, что Зеленский согласится на сделку с Путиным и в обмен на восстановление экономических и прочих отношений с Россией получит дешевый газ, крупные инвестиции и контроль над ныне оккупированной частью Донбасса, правда, на условиях сепаратистов.

Bloomberg: До сих пор непонятно, как поведет себя Зеленский в случае победы. Остается непонятным в стране, стоящей на геополитическом разломе между Западом и Востоком, и чье будущее так важно для мирового порядка. Обозреватели пишут, что если есть что-то, чему Владимир Зеленский научился играть в роли вымышленного украинского президента по телевизору, это то, что не нужно брать на себя никаких обязательств, если хочешь получить власть по-настоящему.

Financial Times: Украинские президентские выборы "переезжают" в Париж. Соперники на президентской гонке в Украине переносят свой бой в Париж — в разгар избирательных баталий действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский запланировали визиты в главные европейские столицы.

Польское издание журнала Newsweek: Во втором туре выборов президента Украины олигарх Игорь Коломойский может поставить Порошенко мат или опрокинуть шахматную доску. Пока Порошенко борется за выживание перед вторым туром, Зеленский продолжает выступать. Режиссер - олигарх Коломойский. Он приедет в Украину, когда Порошенко уйдет. Тогда он станет первым среди олигархов, будет руководить президентом и сдавать карты в Украине.

Агентство Bloomberg: Настало время быть серьезными. Фактор Коломойского - ключ к тому, как будет выглядеть президентство Зеленского. Но если Зеленскому удастся избавиться от влияния Коломойского, Украина может сделать скачок вперед.

Газета Financial Times: Поддержка олигархом Зеленского вызывает опасения, что крупный бизнес "дергает за ниточки". Критики боятся руки олигархов на фоне выхода комика во второй тур. Хотя обозреватели газеты пишут, что в основе кандидатуры Зеленского лежат серьезные намерения.

"Радио свобода": Практически во всех отношениях Владимир Зеленский очень харизматичен и легок. А если опросы общественного мнения верны – как это было перед первым туром - тогда у Зеленского есть реальный шанс победить Порошенко в их гонке из двух человек.

The Wall Street Journal: Избрание Зеленского может быть более рисковым, чем президентство Трампа в США. В США, например, президентом стала знаменитость без политического опыта. Но Дональд Трамп, несмотря на все свои недостатки, придерживался определенной политики и обсуждал ее принципы со своим оппонентом. Если Зеленский не сможет сделать то же самое, ему не стоит удивляться, если избиратели решат, что он не достоин такого риска.

Газета The Washington Post пишет, что Зеленский может проиграть во втором туре. Шоумен открыто выступал против запрета на въезд для российских артистов и против запрета российских фильмов и сериалов. "Печальная реальность заключается в том, что Украина на самом деле состоит из двух наций, попавших в ловушку внутри страны, и граничит с господствующей силой в регионе, которая очень сильно хочет, чтобы одна из этих наций доминировала. Независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, его невероятно трудной задачей будет объединение по сути раздробленной страны", - резюмирует автор.

Журнал Forbes пишет, что комик, ставший политиком, становится серьезным. Результат первого тура стал отражением странного положения дел в украинской политике. В последние годы недовольство политическим статус-кво стало почти универсальным явлением. Это привело к неожиданным результатам: выборы президента Трампа и решение Британии выйти из ЕС являются лишь двумя примерами.

Французский философ Бернар-Анри Леви после встречи с Владимиром Зеленским написал в колонке для The Wall Street Journal, что комик больше, чем его карикатура и не тот популист, которого он критиковал за день до встречи. Однако Леви считает, что Порошенко заслуживает большего, чем увольнение по прихоти истории.

Агентство Reuters пишет, что после первого тура на комика Зеленского обрушилось пристальное внимание из-за его возможных связей с олигархом Коломойским. Сам комик направил свою кампанию против коррумпированных политиков под влиянием богатых олигархов. Тем не менее, его отношения с одним из самых богатых магнатов страны могут стать ахиллесовой пятой.

Voice of America пишет, что Порошенко стремится встретится со своим политическим конкурентом-новичком на дебатах, что дает ему возможность продемонстрировать свои навыки ведения дискуссии и обойти комика перед повторным голосованием 21 апреля. Порошенко предупредил, что предвыборные дебаты - не шутка, и выборы определят судьбу страны на ближайшие десятилетия.

Издание Der Spiegel пишет, что комики появляются в политике там, где долго царит кризис. Зеленский не первый, кто пытается попасть со сцены в политику, а у его предшественников были не однозначные результаты. За последнее время в Гватемале, Исландии, Италии и Словении комиков выбирали на государственные должности. И хотя политические условия отличались от страны к стране, ключевые причины влета комиков в политике достаточно похожи.

Агентство Bloomberg написало, что пророссийские избиратели в Украине дают Кремлю шанс восстановить влияние, а в первом туре пророссийские кандидаты получили больше голосов, чем этого ожидали, что в свою очередь может говорить о том, что политические силы с восточным вектором осенью могут зайти в украинский парламент и получит там серьезное представительство.

Der Spiegel по результатам первого тура пишет, что он показал правду об Украине, которую даже Порошенко не может проигнорировать. Многие жители Украины хотят видеть новых людей в истеблишменте – это показало поражение Тимошенко в первом туре, а Зеленский дал надежду некоторым избирателям на новое начало.

Что писали сразу после первого тура выборов

Газета The Guardian пишет, что кандидатура темной лошадки Зеленского стала большим сюрпризом выборов этого года. У 41-летнего кандидата нет политического опыта и он во многом полагался на волну недовольство президентом Порошенко и коррупцией в правительстве на пути к победе. Результаты показали, что украинцы сыты по горло после многих лет срывов реформ, роста затрат и войны против поддерживаемых Россией боевиков на востоке страны. Они также хотят новых лиц - и Порошенко, и Тимошенко были в политике в течение многих лет.

Журнал Politico пишет, что победа Зеленского – это не шутка. Новичок победил действующего президента в первом туре, что подготовило почву для решающего перерыва между первым и вторым туром. Автор пишет, что результат первого тура дает украинцам полный выбор во втором раунде между текущим положением вещей и неизвестностью.

Телеканал Al Jazeera передает, что комик Зеленский встретится с Порошенко во втором туре, согласно данным экзит-полов выборов президента, который пришел квласти на фоне войны, унесшей жизни около 13 тысяч человек. Несколько миллионов из примерно 35 миллионов имеющих право голоса не смогли или не захотели проголосовать.

Газета Le Monde пишет, что комик и политический новичок Зеленский победил, несмотря на опасения критиков, которые сомневаются в его способности управлять страной. Кандидат победил из-за своего статуса новичка. Обозреватели называют это тенденцией в Украине после долгих лет тяжелых экономических трудностей и коррупционных скандалов

Газета Gazeta Wyborcza пишет, что в Украине уже сейчас появляются попытки собрать следующий Майдан. Обозреватели считают, что сейчас перед Украиной стоит неопределенность, которая может продлиться достаточно долго.