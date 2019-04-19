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Порошенко: Я приму любой выбор украинского народа

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  • 19.04.2019, 20:25
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Баллотирующийся на второй срок президент Украины заявил, что «главное - не потерять страну».

Баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко заявил 19 апреля во время дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве с шоуменом Владимиром Зеленским, что примет любой выбор украинцев во втором туре 21 апреля. Трансляцию дебатов вел телеканал "Прямий".

"Дорогой украинский народ! Я могу подчеркнуть, что я приму любой выбор украинского народа 21-го [апреля]. И 22-го жизнь будет продолжаться. И 22-го мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство. Главное – не потерять страну", – сказал он.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.


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