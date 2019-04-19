ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов 5 19.04.2019, 20:30

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Туристам с хорошей визовой историей упростят получение долговременных виз, однако их стоимость возрастет.

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщает РБК со ссылкой на сайт ЕК.

Изменения должны упростить получение краткосрочных виз в страны ЕС для «добросовестных путешественников», а также одновременно укрепить стандарты безопасности и снизить риски нерегулярной миграции и упросить высылку нелегальных мигрантов.

Согласно новым правилам, туристы смогут раньше подавать заявление на получение виз — за 6 месяцев до планируемой поездки (9 месяцев для моряков) вместо нынешних 3 месяцев. Там, где это возможно, заявления на визы можно будет заполнять и подавать в электронном виде.

Многократные визы будут выдавать на более долгий срок. «Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания — от одного года до пяти лет», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европарламент, как ранее Совет ЕС и Еврокомиссия, также одобрил увеличение визового сбора с €60 до €80. Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам €40 евро.

Величина визового сбора будет пересматриваться каждые три года, а все полученные таким образом средства направят на более тщательные проверки заявителей службами безопасности и другие нужды консульских учреждений. Детей в возрасте от 6 до 18 лет от уплаты визового сбора освободят.

Новые правила теперь должны быть официально утверждены Советом ЕС. После этого принятый текст закона будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза и вступит в силу через 6 месяцев.

Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Принятые в ней правила предусматривают отмену паспортного контроля на границах стран, подписавших соответствующее Шенгенское соглашение.