Дмитрий Бондаренко: Украина всегда была фактором изменений в нашем регионе 3 2.04.2019, 18:01

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Как украинские выборы повлияют на Беларусь?

ЦИК Украины обработалa более 99% голосов. Cегодня с уверенностью можно говорить о том, что во втором туре встретятся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Белорусы с большим интересом наблюдают за тем, как их южные соседи делают свой выбор.

В чем заключается феномен Владимира Зеленского? Как могут измениться отношения Беларуси и Украины при новом президенте?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

- Меня результаты выборов в Украине не удивили. Хотя, если бы меня спросили в конце прошлого года, то я бы ответил, что победит Юлия Тимошенко. Но после того, как Владимир Зеленский заявил о своем участии в выборах и сразу получил огромную аудиторию, стало понятно, что он скорее всего выборы и выиграет.

Когда говорят, что это протестный электорат, то я согласен. Это протест против действующей власти.

В 2010 году, когда Андрей Санников выдвигался в кандидаты в президенты, было огромное число желающих записаться в его инициативную группу, поставить за него подпись. Мы легко собрали необходимые 100 тысяч подписей. Просто тогда назрела необходимость смены власти. Cегодня ситуация перезрела, но власти в Беларуси пока удается держаться на штыках.

В Украине же демократия и свобода. Поэтому результаты выборов именно такие.

Использование административного ресурса я оцениваю на уровне 5%. Без него Порошенко мог и не выйти во второй тур, но в постсоветских странах административный ресурс используется повсеместно.

- С чем вы связываете падение популярности Петра Порошенко?

- У Порошенко много положительных качеств. Он свободно владеет английским языком, прошел различные ступени управления. В свое время Порошенко был и депутатом Верховной Рады, и главой СНБО, министром иностранных дел, министром экономики, даже одним из cоздателей Партии Регионов.

Но это не меняет того факта, что нельзя считать людей глупыми. Если ты обещаешь, что ты перестанешь быть олигархом и продашь свой бизнес, но все видят, что это не выполняется, когда твоим приоритетом являются бизнес-интересы, а не национальные интересы, то все это вызывает протест.

Cегодня восприятие мира в Украине - «черно-белое». Многие люди идут на фронт, отдают свои жизни, бросают все. Война принесла беду в дома миллионов украинцев. В этой ситуации невозможно быть «серым» президентом, а не «черно-белым».

Половинчатость, которая была у Порошенко, а именно: то война, то антитеррористическая операция, то военное положение, которое вводится понарошку - подорвали доверие людей.

Плюс бизнес интересы, та же самая декларация, в которой говорится, что доходы Порошенко в 2018 году увеличились почти в 100 раз, а о доходах украинцев этого не скажешь. Такая половинчатость и нечестность сыграли свою роль.

- Какими будут отношения Беларуси и Украины, если президентом станет Владимир Зеленский?

- Я хотел бы сказать, что у нас идет перезагрузка всего региона. Выборы проходят в Украине и они будут продолжаться до конца года. В Литве проходят местные, парламентские и президентские выборы. На протяжении всего года будут выборы в Польше. Выборы будут и в Беларуси. События в Украине всегда влияли на расстановку сил во всем регионе. В том числе - и в Беларуси.

Когда я учился в Варшавском университете, то один из моих любимых профессоров Ежи Таргальский сказал, что Майдан - это протест против власти, которая считает, что людьми можно манипулировать. В первую очередь - через медиа. Тогда у власти в Польше была «Гражданская платформа», а рейтинг президента Бронислава Комаровского был около 70%. Ежи Таргальский cказал, что польские власти не понимают, что «майдан» может случиться и в Польше. Так и произошло. Никто не мог предсказать, что «Право и справедливость» так серьезно выиграет выборы. А ведь Польша член НАТО и Европейского союза, там поступательно развивается экономика при каждом правительстве. Майдан может произойти везде, когда власти начинают думать, что людьми можно управлять посредством хитрости и манипуляций. Cегодня такие номера не проходит.

Сложно что-то говорить об отношениях Украины и Беларуси. Я думаю, что 2019-2020 год изменит расклад сил не только у наших соседей, но изменит ситуацию и в самой Беларуси. Тогда можно будет говорить об отношениях.

Но всегда фактором подобных изменений была Украина, которая изо всех сил пытается выйти из тисков советского прошлого, обрести свою идентичность и двигаться в сторону Европы.

Еще хотел бы отметить, что наш регион, как и весь глобальный мир, переживает технологическую революцию. Все отмечают роль на выборах новых медиа, социальных сетей, интернета и гаджетов. Переход с обычных мобильных телефонов на смартфоны глобально изменил предвыборные кампании во всех странах. Это происходит очень быстро и не только в США, Японии, но и в Беларуси.

- Что бы вы посоветовали новому президенту Украины в выстраивании отношений с Беларусью?

- Украинцы всегда говорили, что для них нет более братского народа, чем белорусы. Я бы посоветовал президенту Украины опираться на реальное настроение белорусов, а не делать «интересики» с режимом.

Тут же встает вопрос о том, почему мы, белорусы, позволяем нашим соседям иметь отношения с режимом, а не с нами. Только по той причине, что наша власть не представляет белорусский народ. Поэтому мы сколько угодно можем жаловаться на непоследовательность европейских политиков, но пока мы отдали нашу субъектность колхозной клике, пока мы не вернем субъектность нашего народа, обладающего богатой историей и героическим прошлым, то мы так и будем стоять в сторонке.

Не нужно быть зрителями, а нужно участвовать в событиях и творить историю самим.

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