Доходы Порошенко в 2018 году увеличились почти в 100 раз 32 1.04.2019, 19:13

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фото: president.gov.ua

В 2017 году у президента Украины было 16,3 млн грн дохода, в 2018-м – 1,56 млрд грн.

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году получил около 1,527 млрд доходов, в 95 раз больше, чем в 2017-м. Это следует из его электронной декларации, которая в ночь на 1 апреля была размещена в Едином государственном реестре деклараций, передает gordonua.com.

336 тыс. грн дохода составила заработная плата, почти 21 млн грн – проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке". 777 тыс. грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

Кроме того, Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал", а также более 1,105 млрд грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG.

Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

Наличные президент хранит в долларах (около $1 млн), евро (€11,4 тыс.), фунтах (£8 тыс.) и гривне (10,56 млн).

Из предметов роскоши Порошенко задекларировал часы и ювелирные изделия.

У семьи Порошенко есть два автомобиля – Mercedes Benz Vito 116 и Jaguar XF 4/2 Lv8.

Согласно декларации, в 2018 году Порошенко потратил 328,6 млн грн. Из них 130 млн – на покупку ценных бумаг, 122,9 млн – на рекламные услуги, 39,8 млн – уплата налогов, 481,2 тыс. – коммунальные услуги.

В 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 млн грн доходов, в 2016-м – 12,3 млн грн.