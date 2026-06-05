Житель Гомеля оригинальным образом решил успокоиться после ссоры с женой 2 5.06.2026, 11:42

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Идя по улице, он повредил шесть машин.

Житель Гомеля разозлился на жену и повредил шесть машин. Мужчина раскаялся и уже выплатил владельцам ущерб почти в три тысячи рублей, но избежать суда ему не удалось. Подробности «Белке» рассказали в городской прокуратуре.

В тот вечер ничего не предвещало такой развязки. Супруги отправились вместе в гости и неплохо проводили время, но между ними вдруг вспыхнула ссора. Она продолжилась на улице.

Муж решил пройтись один, чтобы успокоиться, но разозлился еще больше и начал бить в припаркованных во дворе машинах зеркала. Продолжалось это, пока разыгравшуюся сцену не заметил прохожий. Он окликнул мужчину и предупредил, что вызвал милицию.

Под горячую руку вспылившему мужу попали шесть авто, в каждом повреждения оценили от 185 до 979 рублей. Всего гомельчанин оказался должен владельцам почти три тысячи.

«Суд уже состоялся. Учитывая чистосердечное раскаяние и то, что мужчина возместил весь причиненный ущерб, по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) ему назначен штраф в размере 30 базовых величин, что сегодня составляет 1350 рублей», — рассказала помощница прокурора города Гомеля Евгения Марковец.

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