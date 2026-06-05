В польских визовых центрах снова меняют правила записи 5.06.2026, 12:03

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Новый порядок начнет действовать с 8 июня.

В польских визовых центрах снова меняют порядок записи на подачу документов. Новые правила заработают уже с 8 июня. Об этом сообщает visa.vfsglobal.by.

Главным нововведением станет верифицированный список ожидания. Теперь после прохождения всех обязательных этапов регистрации заявитель больше не сможет сразу выбрать дату визита в визовый центр. Вместо этого его заявку добавят в специальный wait-лист.

После успешной верификации ему на электронную почту придет письмо с подтверждением и регистрационным номером.

Когда появятся свободные места для подачи документов, заявитель получит уведомление и сможет выбрать дату и время визита.

Однако затягивать с решением не стоит. После получения письма на бронирование слота будет отведено всего 48 часов. Если за это время запись не оформить, заявку удалят из списка ожидания.

Что останется как прежде

Бо́льшая часть процедуры не изменится.

Как и раньше, заявителям нужно будет создать и активировать аккаунт, выбрать визовый центр, категорию и подкатегорию визы, загрузить фотографию паспорта и пройти верификацию личности.

Именно после успешного завершения этих этапов данные попадут в верифицированный лист ожидания.

Если планы поменялись

Отдельно предусмотрели ситуацию, когда необходимость в визе отпала.

В этом случае заявитель сможет самостоятельно отменить регистрацию в списке ожидания через аккаунт VFS.

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