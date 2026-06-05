Вторая по значимости головная боль Путина 5.06.2026, 12:56

Кремлю будет крайне сложно обеспечить плавную передачу власти в Чечне.

Путин может столкнуться с новым источником нестабильности внутри России на фоне продолжающейся войны в Украине — возможным кризисом власти в Чечне, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По данным наблюдателей, глава Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен, и его возможный уход из власти может запустить сложную борьбу за преемственность в республике. Основным кандидатом называют его 18-летнего сына, однако его возраст и отсутствие опыта делают передачу власти крайне проблематичной.

Чечня — это регион с хрупким балансом сил, где исторически сильны клановые конфликты и традиции кровной мести. При этом многие противники нынешнего режима были вынуждены покинуть регион и могут попытаться вернуться в случае ослабления власти.

Ситуацию усложняет участие чеченских формирований в войне против Украины, где бойцы с обеих сторон конфликта уже задействованы. Украина, в свою очередь, официально поддерживает чеченские оппозиционные силы, рассматривая возможную дестабилизацию региона как фактор давления на Москву.

Кадыров на протяжении более двух десятилетий удерживает власть при поддержке Кремля, получая значительное финансирование из федерального бюджета и располагая собственными силовыми структурами. Его режим неоднократно обвинялся в нарушениях прав человека и жестком подавлении оппозиции.

Эксперты отмечают, что после ухода Кадырова Кремлю будет крайне сложно обеспечить плавную передачу власти. Потенциальный вакуум может привести к внутренним конфликтам и росту насилия в регионе, что создаст дополнительную нагрузку на российское руководство в условиях уже идущей войны.

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