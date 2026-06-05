The New York Times: Пашинян сохраняет лидерство и поддержку Трампа
- 5.06.2026, 13:47
Политическая кампания в Армении развивается динамично.
В Армении накануне парламентских выборов обостряется политическая борьба между прозападным курсом действующего премьер-министра Никола Пашиняна и пророссийскими силами, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Пашинян, пришедший к власти после «бархатной революции», пытается удержать позиции на фоне последствий поражения в Нагорном Карабахе и внутреннего раскола общества. Он выступает за мирное соглашение с Азербайджаном, развитие экономических проектов и сближение с США и Европейским союзом, включая участие в инфраструктурной инициативе TRIPP. При этом он не заявляет о полном разрыве с Москвой.
Его основные соперники представляют три пророссийские политические силы, которые критикуют курс на Запад и требуют пересмотра внешней политики страны. Россия, по данным наблюдателей, усиливает давление через торговые ограничения, энергетические рычаги и информационные кампании.
Кампания сопровождается внутренней напряженностью: арестами политических оппонентов, конфликтами с Армянской апостольской церковью и обвинениями в политическом преследовании. Одним из заметных противников власти стал олигарх Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом.
Опросы показывают, что у Пашиняна сохраняется лидерство, однако значительная доля неопределившихся избирателей делает исход голосования непредсказуемым. В случае потери парламентского большинства премьер рискует столкнуться с политическим кризисом и возможным преследованием.
Исход выборов определит дальнейший геополитический курс Армении — между интеграцией с Западом и возвращением в орбиту российского влияния.