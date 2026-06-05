СМИ: В российском Таганроге загорелись нефтяной танкер и сухогрузы

СМИ: В российском Таганроге загорелись нефтяной танкер и сухогрузы3
- 5.06.2026, 14:27
По судам могли ударить БПЛА.
В порту Таганрога в Краснодарском крае Российской Федерации загорелись три корабля, заявили в сети. Местные власти промолчали об инциденте, но зато отчитывались об атаке дронов на Сочи и Туапсе, которая произошла через несколько часов, пишет «Фокус».
Информация об ударе по кораблям в Таганроге появилась в Telegram-канале росСМИ «Известия». Российское медиа со ссылкой на неуказанные источники заявило, что якобы произошла атака дронов, и из-за нее пострадали три объекта — нефтяной танкер и два сухогруза. Также указано, что могли пострадать 11 человек, из них пятеро — погибших, остальные — получили ранения.
РосСМИ написало о возможном ударе дронов по порту Таганрога в 10:35, а сам налет произошел в 5 часов. Кроме факта попадания и количества пострадавших других деталей нет: не ясно, как называются корабли и насколько серьезно они повреждены, какие дроны атаковали и тому подобное.
Оперативный штаб Краснодарского края на момент публикации новости не писал об атаке на порт Таганрога. Последняя информация появилась с 9 до 11 часов: предупреждали о налете дронов на Сочи и Туапсе.
Украинское командование не информировали о налете дронов на Таганрог и о пораженных целях.
Минобороны РФ утром написало, что в ночь на 5 июня произошла атака 123 беспилотников: о Таганроге не сообщали, но есть данные о появлении БпЛА в акватории Азовского моря. На карте проекта DeepState видим, что для того, чтобы добраться до азовского порта РФ, дронам пришлось пролететь 200 км над ВОТ Донецкой области и им при этом не должны были бы помешать российские средства ПВО.
Удары по танкерам РФ — детали
В Telegram-канале OSINTеров «КиберБорошно» около 11 ч 5 июня подтвердили неофициальную информацию об ударе дронов по Таганрогу и о возможном повреждении танкера и сухогрузов. Также уточняется, что количество попаданий может быть больше: деталей нет.
Отметим, ранее стало известно о том, что Украина поразила сразу пять кораблей РФ в портах Мариуполя и Бердянска.