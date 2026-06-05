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Прилепин отползает с фронта

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  • Иван Филиппов
  • 5.06.2026, 15:18
  • 2,320
Прилепин отползает с фронта
Захар Прилепин

Крысы дают сигнал остальным.

Росгвардии подполковник Захар Прилепин тем временем отползает с фронта на уютные и безопасные позиции в тылу. Над этим, конечно, можно и нужно смеяться.

Но также стоит задуматься вот о чем. Если самый упоротый сторонник войны, который всерьез говорил в интервью о «русском Киеве» и неизбежной победе, теперь предпочитает спрятаться в Горном институте в Петербурге, может быть, это означает, что он трезво оценивает перспективы этой самой войны?

Как те самые крысы, которые предпочитают с кораблем вместе не тонуть?

Иван Филиппов «Фейсбук»

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