Прилепин отползает с фронта 3 Иван Филиппов

5.06.2026, 15:18

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Захар Прилепин

Крысы дают сигнал остальным.

Росгвардии подполковник Захар Прилепин тем временем отползает с фронта на уютные и безопасные позиции в тылу. Над этим, конечно, можно и нужно смеяться.

Но также стоит задуматься вот о чем. Если самый упоротый сторонник войны, который всерьез говорил в интервью о «русском Киеве» и неизбежной победе, теперь предпочитает спрятаться в Горном институте в Петербурге, может быть, это означает, что он трезво оценивает перспективы этой самой войны?

Как те самые крысы, которые предпочитают с кораблем вместе не тонуть?

Иван Филиппов «Фейсбук»

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