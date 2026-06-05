Z-блогер: У ВСУ по десять дронов на одного нашего штурмовика 5.06.2026, 15:59

Российский пропагандист признал доминирование Украины в воздухе.

Российская пропагандистская машина, которая годами рассказывала о «молниеносных победах» и технологическом превосходстве армии РФ, продолжает кардинально менять риторику на фоне тяжелых потерь и неспособности справиться с украинскими технологиями. Как сообщает «Цензор.НЕТ», один из рупоров Кремля Александр Сладков сделал неожиданно откровенное заявление о реальном положении дел на передовой.

Пропагандист вынужден транслировать совершенно другие тезисы. Описывая ситуацию на поле боя и колоссальные трудности российских штурмовых групп, он признал доминирование Сил обороны Украины в воздухе.

«Дела таковы, что у ВС РФ 17 дронов на километр, а у противника по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика», — уполномочен заявить Сладков.

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