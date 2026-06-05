Польский миллиардер строит 55-метровую статую Девы Марии 5.06.2026, 16:28

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Фото: torun.com.pl

Она будет выше Христа-Искупителя в Рио.

В селе Конотопе (Konotopie) неподалеку Торуни в Куявско-Поморском воеводстве Польши продолжается строительство статуи Девы Марии высотой 55,6 м. Об этом сообщило издание Wirtualny Toruń, которое обнародовало фото со строительства.

Сама статуя будет иметь высоту 40,6 м и будет установлена на 15-метровом постаменте в форме короны, в котором планируют обустроить смотровую площадку.

Торжественное открытие состоится 15 августа, и статуя будет выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и статуи Христа-Царя в польском Свебодзине.

Инициатором и главным инвестором строительства является польский миллиардер Роман Каркосик и его жена Гражина. Каркосик – основатель одной из крупнейших в стране компании Boryszew и входит в число самых богатых предпринимателей Польши.

Монумент возводят рядом с известным католическим паломническим центром, где находится почитаемая фигура Скорбящей Божьей Матери. Этот центр в 2012 году построили также за деньги супругов Каркосик.

В селе Конотопе живет всего 120 человек, однако местные власти рассчитывают, что новый объект привлечет туристов и паломников со всей Польши.

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