В Беларуси закрываются магазины «Хит!» 5.06.2026, 17:01

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Иллюстрационное фото

Что происходит с популярной сетью.

В соцсети Threads заметили, что на месте некоторых магазинов сети «Хит!» открываются «Евроопты». Значит ли это, что вся сеть исчезнет? Что будет с ассортиментом и, главное, с ценами? На эти вопросы Onlíner ответили представители ретейлера.

В комментариях пользователи соцсети поделились наблюдениями о том, что некоторые магазины «Хит!» в Минске и Дзержинске становятся «Еврооптами». Один из пользователей соцсети высказал слух о том, что все магазины «Хит!» до конца года закроют.

В компании «Евроторг», которой принадлежит торговая сеть «Хит!», корреспонденту Onlíner подтвердили, что часть магазинов под этим брендом действительно закрывают и постепенно переводят в другие форматы, в том числе в «Евроопт».

— Это не история про массовое закрытие магазинов. В большинстве случаев адрес остается прежним, торговый объект продолжает работать, а для покупателя меняются формат, ассортимент, пространство и набор сервисов.

За последние три года фактически были закрыты только 4 магазина «Хит!» — по причинам, связанным с условиями аренды. Основная же работа идет через обновление формата: там, где «Евроопт» позволяет дать людям больше выбора, удобства, акций и более сильное ценовое предложение, мы рассматриваем такой переход.

«Евроторг» в Беларуси сейчас развивает три сети: «Евроопт», «Хит!», «Грошык». В компании отмечают, что для каждого конкретного адреса стараются подобрать наиболее подходящую модель магазина: учитывают район, покупательские привычки, имеющиеся площади, востребованный ассортимент, конкурентов рядом.

— За последние три года формат изменили чуть более 140 магазинов «Хит!». Часть из них стала «Еврооптом», часть перешла в другие форматы, включая «Грошык». Не идет речи о том, что сеть «Хит!» исчезнет одномоментно или все адреса сразу сменят вывеску. Более 200 магазинов по-прежнему работают в этом формате. Часть объектов будет переходить в другие форматы, часть продолжит работу в нынешнем виде.

В ближайшей перспективе возможность смены формата рассматривается примерно для 14 объектов «Хит!».

В компании объясняют, что смена формата магазинов уже затронула Минск и может затронуть другие города. Планируется проводить изменения поэтапно и объяснять покупателям, что именно поменяется и что люди получат после обновления.

Что будет с ассортиментом?

— Главное изменение — часть магазинов станет ближе к формату полноценного «Евроопта» у дома. Для покупателя это означает не появление привычных категорий с нуля, а расширение ассортимента и возможностей. Речь прежде всего о свежей категории: больше позиций овощей и фруктов, шире линейка молочной продукции, кулинарии, готовой еды, свежей выпечки, товаров для семьи и ежедневной покупки.

В некоторых магазинах планируют сделать дополнительные удобства — например, кофе-поинты и зоны для быстрого перекуса. В компании отмечают, что это ответ на ожидания, которые все чаще появляются у людей по отношению к формату «магазин у дома».

Обновляется и внешний вид торговых объектов — как снаружи, так и внутри. Например, в магазине на улице Воронянского, 17, в Минске тестируется новая концепция фасадов с графическими символами региона. Внутреннее пространство тоже меняется. Один из примеров смены интерьера — магазин на проспекте Независимости, 91. Цветовая гамма, по словам компании, стала более светлой, появились деревянные акценты, зональное освещение, простая навигация и цифровые экраны вместо бумажных носителей.

А что станет с ценами?

— Мы понимаем, насколько это чувствительная тема для покупателей. Поэтому вместе со сменой формата пересматриваем ценовое предложение по самым востребованным товарам повседневного спроса. Задача — дать человеку не только больший выбор и более удобное пространство, но и понятные, конкурентные цены на базовые продукты.

Акции обещают усилить, сделав акцент на товарах, которые люди регулярно покупают: продуктах для завтрака, молочке, хлебе, овощах и фруктах, бакалее и товарах для семьи. Программу лояльности сохранят: действующим участникам ничего переоформлять не нужно. В режиме работы магазинов также не планируется существенных изменений, если на то не будет объективных причин.

Новые магазины «Хит!» появятся?

Ретейлер отмечает, что «Хит!» остается частью портфеля продуктов компании, но новые открытия под этой вывеской сейчас поставлены на паузу.

— Там, где «Хит!» по-прежнему хорошо отвечает потребностям покупателей, он продолжает работать. Там, где другой формат может дать людям больше по ассортименту, сервису, акциям, ценам и общему удобству, мы рассматриваем переход. Смысл этих изменений простой: покупатель должен получить магазин, который лучше подходит именно его району и его повседневной жизни.

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