В Бразилии акула делает прогнозы на матчи ЧМ по футболу 5.06.2026, 16:50

Кому она предсказала победу.

В Бразилии акула Ритинья в океанариуме Рио-де-Жанейро занимается прогнозами на матчи предстоящего Чемпионата мира, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде.

Животное сравнивают со знаменитым предшественником — осьминогом Паулем, который занимался предсказаниями в 10-х годах. Видео публикует Reuters.

Директор океанариума Марсело Шпильман объясняет, что выбор в пользу акулы сделали для того, чтобы показать, что эти животные на самом деле не такие плохие, какими их часто представляют. По его словам, акулы окутаны мифами, однако он надеется, что внимание к Ритиньи позволит изменить отношение ко всем акулам в целом.

Первую ставку акула делала на первый матч сборной Бразилии на турнире — против Марокко. Ритинья выбрала именно бразильскую команду в качестве победителей, чем порадовала присутствующих людей.

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