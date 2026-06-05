В Беларуси исчез из аптек популярный антидепрессант 5.06.2026, 17:22

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Когда поставки возобновятся, пока неизвестно.

В Беларуси возникли новые перебои с поставками психиатрических препаратов — уже третьи за последние полгода. После исчезновения лития в декабре 2025 года и бупренорфина в феврале 2026-го проблемы теперь наблюдаются с флуоксетином — одним из самых известных и доступных антидепрессантов, сообщает фонд медицинской солидарности «Белые халаты».

По данным Tabletka.by, сейчас в продаже отображается только один вариант препарата — флуоксетин 20 мг № 20 российского производителя «Озон». Найти его можно лишь в отдельных аптеках Брестской области — в Бресте, Кобрине, Березе и Жабинке. Еще недавно препарат был доступен в большинстве аптек страны.

Флуоксетин относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и остается одним из базовых препаратов в психиатрической практике. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включает его в модельный список основных лекарственных средств.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), препарат применяется при депрессии, обсессивно-компульсивном расстройстве, нервной булимии и паническом расстройстве. Кроме того, в сочетании с оланзапином его используют для лечения депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве I типа и резистентной депрессии. Таким образом, перебои с поставками затрагивают сразу несколько групп пациентов.

Несмотря на то что флуоксетин считается относительно старым препаратом, он по-прежнему широко используется. В частности, он остается одним из немногих лекарств с доказанной эффективностью при нервной булимии. Также препарат имеет педиатрические показания: FDA допускает его применение для лечения депрессии у детей с восьми лет и обсессивно-компульсивного расстройства у детей с семи лет.

Еще одна особенность флуоксетина — длительный период выведения. Активное вещество и его метаболит сохраняются в организме дольше, чем у многих других антидепрессантов, что снижает риск резкого ухудшения состояния при случайном пропуске приема.

Немаловажно и то, что препарат остается одним из самых дешевых антидепрессантов. По данным Apteka.103.by, упаковка флуоксетина 20 мг № 20 российского производства стоила около 2,8 рубля. Даже при более высоких дозировках месячный курс лечения обходился менее чем в 9 рублей.

По информации, которую получили «Белые халаты», первые сообщения о проблемах с покупкой препарата начали появляться несколько недель назад. Так, еще 11 мая пользователи Tabletka.by спрашивали, почему флуоксетин исчез из большинства аптек и остался только в Брестской области. В ответах на последние обращения, опубликованные 1 июня, указывалось, что препарат не получил разрешение на ввоз от Минздрава. Когда ситуация изменится, неизвестно.

До 2022 года в Беларусь поставлялся украинский флуоксетин. После начала полномасштабной войны России против Украины эти поставки прекратились, а на рынке остался только российский препарат. Некоторые пациенты жаловались, что он действует менее эффективно, однако альтернатив было немного. Теперь исчезает и этот вариант.

Последствия дефицита зависят от диагноза и схемы лечения. Для части пациентов возможен переход на другие антидепрессанты, однако в некоторых случаях это нежелательно, поскольку флуоксетин назначался после неудачных попыток лечения другими препаратами. Особенно сложной может быть замена при биполярном расстройстве, когда приходится корректировать всю схему терапии. Ограничены возможности замены и при нервной булимии.

Отдельную опасность представляет ситуация, когда пациент самостоятельно прекращает лечение в ожидании появления препарата в аптеках. Это может привести к ухудшению состояния, а при депрессивных расстройствах — повысить риск суицидального поведения. По данным ВОЗ, Беларусь остается среди стран с относительно высоким уровнем смертности от самоубийств — 17,52 случая на 100 тысяч населения.

Если запас препарата рассчитан еще хотя бы на месяц, возможно, спешить с заменой не потребуется. Однако пациентам, у которых лекарство заканчивается или уже закончилось, специалисты рекомендуют как можно скорее связаться с лечащим врачом и обсудить возможные варианты терапии. Самостоятельно менять дозировку, прерывать лечение или пытаться корректировать схему приема без консультации специалиста не рекомендуется.

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