Шведский суд разрешил передать Украине судно, подозреваемое в краже зерна 1 5.06.2026, 16:40

Действия экипажа сухогруза могут признать военным преступлением.

Шведский окружной суд признал законным арест сухогруза Caffa, задержанного в марте в Балтийском море, и разрешил его возможную передачу Украине. Решение связано с расследованием предполагаемых военных преступлений, касающихся вывоза зерна с оккупированных Россией территорий, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Судно задержали у южного побережья Швеции. По данным полиции и береговой охраны страны, сухогруз ходил под ложным флагом и нарушал требования безопасности и мореходности.

Украинские власти добивались передачи корабля в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемым незаконным вывозом сельскохозяйственной продукции. Шведский суд указал, что описанные в материалах расследования действия могут подпадать под определение военного преступления в соответствии с национальным законодательством.

Решение открывает возможность передачи не только самого судна, но и связанных с ним доказательств украинской стороне. Однако оно еще не вступило в законную силу.

У владельца сухогруза — компании Caffa Shipping Limited — есть три недели для подачи апелляции. Если жалоба не будет удовлетворена, процедура передачи может продолжиться.

Сухогруз Caffa представляет собой универсальное грузовое судно длиной около 96 метров. На его борту находились 11 членов экипажа, большинство из которых являются гражданами России.

Дело стало одним из наиболее заметных примеров международного сотрудничества в расследовании предполагаемых нарушений, связанных с войной в Украине, и может создать важный прецедент для аналогичных разбирательств в будущем.

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