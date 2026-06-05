В Беларуси нашли редкий артефакт каменного века 5.06.2026, 17:14

Сенсационная находка годами лежала прямо у ученых под носом.

Не каждый день студентам удается сделать открытие, которое может переписать отдельные страницы древней истории. Но именно такой случай недавно произошел в одном из могилевских вузов, сообщает sb.by.

Во время изучения коллекции археолога Вячеслава Копытина студенты МГУ имени А.А.Кулешова обнаружили необычный кремневый артефакт.

Позже выяснилось, что речь может идти о крайне редком изображении человека, созданном еще в эпоху каменного века.

Самое интересное, что сенсационная находка все это время находилась буквально под носом у ученых.

Много лет артефакт хранился в университетской коллекции. Ее собрал известный белорусский археолог Вячеслав Копытин во время исследований неолитической стоянки Должанка-2 в Кличевском районе.

И только сейчас на необычный предмет обратили внимание студенты историко-филологического факультета.

Интуиция их не подвела: серый меловой кремень действительно оказался особенным. Тысячи лет назад древний мастер специально обработал камень, искусно придав ему антропоморфную форму.

Почему это считают сенсацией

По словам руководителя Центра первобытной археологии МГУ имени А.А.Кулешова Александра Колосова, такие кремневые фигурки человека на востоке Беларуси раньше не встречались.

Именно поэтому находка заинтересовала ученых. Она может рассказать не только о повседневной жизни людей каменного века, но и об их представлениях о мире и духовной культуре.

Сейчас артефакт уже передали на трасологическую экспертизу в Санкт-Петербург. Специалисты изучат следы его использования, а первые результаты исследования ожидаются осенью.

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