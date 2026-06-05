Из Беларуси в Польшу запускают новый автобус 5.06.2026, 16:34

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У пассажиров появится удобная опция при покупке билета.

Из Гродно в Варшаву запускают новый ежедневный автобусный рейс. Пассажирам обещают поездку на большом автобусе с возможностью заранее выбрать место в салоне, при этом стоимость билетов останется прежней, пишет сервис Atlasbus.

Новая особенность рейса — возможность выбрать конкретное место еще при покупке билета. Это позволит заранее забронировать место у окна или сесть рядом с членами семьи и попутчиками.

Билет из Гродно в Варшаву стоит 130 рублей, до Белостока — 100 рублей.

«Нововведения на стоимости билета на сказались», — заверили в сервисе.

Еще одной особенностью маршрута станет прохождение границы через пункт пропуска «Берестовица». По мнению опытных пассажиров, там обычно меньше очередей, чем на некоторых других направлениях, что может сократить время ожидания на границе.

Сейчас между Гродно, Белостоком и Варшавой ежедневно выполняется более 15 рейсов автобусов и маршруток.

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