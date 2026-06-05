Стармер: Россия может атаковать страны НАТО уже в 2030 году 5.06.2026, 17:33

КИР СТАРМЕР

ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Британии призвал срочно укреплять армию и оборонку.

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что к 2030 году Россия может быть полностью готова к прямому вооруженному нападению на государства-члены НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время рабочего визита на оборонный завод компании Stark в Суиндоне, сообщает «Цензор.НЕТ».

Глава британского правительства рассказал о дальнейшем стратегическом плане инвестиций в национальную безопасность. Стармер отдельно подчеркнул, что укрепление армии и расширение производства оружия является вопросом критической важности из-за угрозы российского нападения на НАТО, что подтверждается закрытыми отчетами спецслужб.

«Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы придаем этому вопросу», - заявил он.

Отмечается, что этот финансовый пакет долгое время оставался заблокированным и задерживался из-за затяжных споров внутри Кабинета министров относительно перераспределения бюджетных расходов.

Однако на фоне роста геополитических угроз компромисс был найден, и документ окончательно согласовали. Он будет опубликован в ближайшие недели.

Стармер также сказал, что существенное увеличение государственных инвестиций будет иметь долгосрочный положительный эффект для внутренней экономики, ведь это гарантирует значительное расширение производственных мощностей и создание новых рабочих мест на оборонных заводах по всей территории Великобритании.

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