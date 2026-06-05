Андрей Сибига: У нас на фронте самые сильные позиции за год 5.06.2026, 17:51

Андрей Сибига

Фото: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Теперь мяч на стороне россиян.

Открытое письмо президента Владимира Зеленского Владимиру Путину также является и шансом для российского диктатора завершить войну, учитывая сильную переговорную позицию Украины по состоянию на сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона, пишет Liga.net.

4 июня Зеленский неожиданно обратился к Путину с открытым письмом, предложив встречу и перемирие. В частности, он нанес удар по репутации диктатора, указав на военные неудачи России, экономические проблемы и зависимость от Китая. Письмо появилось на фоне успешных украинских атак вглубь России и поражений россиян на фронте.

Глава МИД уверен, что этот документ также сейчас анализируют и изучают и в России. Он отметил, что в день публикации письма получил поручение от Зеленского передать это обращение по дипломатическим каналам, а также его зарегистрировали и распространили на площадках международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

«Месседж в этом письме – это о реальной ситуации, в которой на сегодня мы находимся, в которой находится Россия. Потому что это тоже шанс для России закончить эту войну в короткой перспективе. Учитывая, что происходит на поле боя, учитывая экономику России. И президент Зеленский дает объективную картину, которую, мы надеемся, тоже прочитает президент Путин. В отличие от тех псевдодокладов, бравурных докладов, которые ему подает его приближенный круг», – пояснил Сибига.

Он отметил, что Киев хочет завершить войну – и имеет реальные мирные предложения и знает, как «достичь достойного, справедливого мира».

Чиновник также заявил о «пробуксовке» в мирных усилиях из-за того, что американская сторона перефокусировала свое внимание на Ближний Восток.

Однако, акцентировал министр, Украина «не имеет времени медлить» и хочет «поддерживать высокую динамику переговорного процесса».

«И президент Зеленский об этом четко отмечает в своем письме. Теперь мяч на стороне россиян. Потому что Украина в очередной раз, публично показала свою позицию: мы готовы заканчивать войну дипломатическим способом, имея сегодня на поле боя сильнейшие позиции за последний год», – пояснил Сибига.

Он отметил, что сейчас Киев «существенно нарастил» свою переговорную позицию благодаря мужеству защитников, асимметричным атакам («специальным дальнобойным санкциям»), уникальной украинской экспертизе по противовоздушной обороне и умению военных сбивать российские цели.

По мнению министра, со стороны российского диктатора «было бы разумно принять это предложение... не прятаться и встретиться».

Он также назвал «абсурдными» и «неприемлемыми» очередные российские предложения Зеленскому приехать на переговоры в Москву.

«Это очередная манипуляция, очередная попытка избежать этой встречи. Встреча действительно может привести к приближению мира. И в этом интерес сейчас в том числе или прежде всего и россиян», – пояснил руководитель украинской дипломатии.

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