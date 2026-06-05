НАСА приказала астронавтам приготовиться к эвакуации с МКС 6 5.06.2026, 18:12

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Международная космическая станция

Фото: NASA

Из-за утечки воздуха в российском сегменте.

Из-за усилившейся утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) астронавты миссии Сrew-12 были переведены на борт пристыкованного к ней корабля Crew Dragon, сообщила пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс. «После новых утечек «Роскосмос» решил провести более масштабную ремонтную операцию в пятницу, 5 июня», – передает ее заявление «Интерфакс». Ею занимаются российские космонавты.

Приказ от центра управления полетами НАСА перейти в Crew Dragon и надеть скафандры был отдан в понедельник, рассказал Reuters представитель американского космического ведомства. По его словам, в пятницу им поручили подготовиться к возможной эвакуации.

Экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в «Звезде» с августа 2020 года. 31 июля 2025 года заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что утечка после ремонта значительно снизилась, но окончательно не устранена. В последние месяцы она была относительно незначительной, но в понедельник ее объем вырос вдвое, рассказал Reuters высокопоставленный представитель НАСА.

В экипаж Crew-12 входят два американских и один французский астронавты, а также российский космонавт.

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров назвал работу по устранению утечки «плановой». «В крайнем случае, если утечка усилится, всегда можно задраить люк между камерой и основным пространством модуля станции», – добавил он.

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