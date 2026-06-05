Мадонна в необычном наряде зажгла на Таймс-сквер 1 5.06.2026, 17:42

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Фото: Instagram madonna

Поп-дива устроила яркое шоу в центре Нью-Йорка.

67-летняя американская певица Мадонна неожиданно дала концерт прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке, пишет «Фокус».

На сцену певица вышла в будуарном розово-синем наряде от Dolce&Gabbana, состоящий из корсета, чулок и высоких сапог на шнуровке. Также на звезде были стильные синие очки. А кадрами с события она уже успела поделиться в своем Instagram.

Фото: Instagram madonna

Мадонна, которая встречается с юным футболистом Акимом Моррисом, превратила сердце Манхэттена в ночной клуб под открытым небом. Она устроила зажигательные танцы вместе с балетом.

В частности, звезда сцены исполнила песни из своего будущего альбома Confessions II, также прозвучали несколько известных песен из альбома Confessions on a Dance Floor 2005 года.

В комментариях фанаты звезды выразили восторг от ее свежего выступления:

— «Говори что хочешь, но Мадонна только что доказала, почему она королева поп-музыки».

— «Спасибо, что всегда была собой и никогда не менялась ни ради кого».

— «Лучший подарок для Прайда. Спасибо, Мадонна».

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