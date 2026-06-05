«Один душ на этаж»: белорусы рассказали об условиях в детских лагерях 5.06.2026, 17:59

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Фото: Onliner

Некоторые родители оказались шокированы тем, что увидели их дети.

На этой неделе в детских лагерях массово стартовала первая смена. Родители успели смахнуть скупую слезу перед разлукой, а дети наверняка уже узнали новые способы использования зубной пасты. Мы решили выяснить, как современные школьники реагируют на непривычные для них условия — наслаждаются или приходят в ужас? Onlíner попросил читателей поделиться первыми впечатлениями от отдыха, а заодно и ценами на путевки.

Вот что успели рассказать нам комментаторы:

«Отправили детей в оздоровительный лагерь на базе санатория. Путевка на одного ребенка стоила 1990 рублей. Было заявлено проживание в комфортных условиях в блоках с собственным санузлом. По факту — один унитаз для мальчиков, один — для девочек, один — для воспитателей и душевая кабина на этаж...

Администрация комментировать вразумительно отказывается. Согласитесь, навыкам быстро мыться и ходить в туалет, как в коммуналке, наши дети могли бы научиться и за меньшие деньги».

«Ребенок 10-ти лет, первый раз в лагере. Стоимость — 1770 рублей за 12 дней. Нравится! Говорит, что каждый день разные активности, вкусная еда».

«У меня дочка сейчас в санатории: там жвачки у них на подоконнике приклеены, дырка в стене, 5 кроватей в малюсенькой комнате, одни качели на всю территорию, которые постоянно заняты. Ну и говорит, что с ними там не особо занимаются — они сами по себе „телепаются“.

Говорит: вчера воспитатель пришел, стал ругаться, что кровати все попереворачивает, из-за того, что они со складками застелили. Я уже не выдержала — позвонила им, попросила как-то поделикатнее быть с детьми. Конечно, сама удивилась такому, нам есть с чем сравнивать...»

«Второй год подряд будем отправлять ребенка в один и тот же лагерь. Он очень понравился и ребенку, и нам — родителям. Предлагаются разные виды путевок с дотацией государства. Мы брали стандартную. Можно выбрать дополнительные занятия. С прошлого года есть бассейн. Ребенок целый день занят, телефон только 1 час в день. Проживание, питание хорошее. Самое главное, что лагерь небольшой и не огромное количество детей в смену. Все под контролем, при этом не скучают. В этом году поедем в 4 смену. Надеемся, что все пройдет отлично. Стоимость путевки — 1195 рублей».

«У меня у сына в лагере украли одежду!»

«Лагер у горадзе. Супер! Вельмі падабаецца».

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