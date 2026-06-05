«Не верю, что можно быть такими идиотами» 5 5.06.2026, 16:22

4,768

Семья из России оскорбила белорусов.

Пользовательница Threads под ником dariana_gold рассказала о поведении туристов из соседней стороне в брестском супермаркете.

«Брест. Оплачиваю продукты на кассе самообслуживания, — пишет она. — К соседней кассе подходит пара. По разговору понимаю, что гости из России. Что—то у них идет не так, не могут пробить товар, и женщина начинает кричать «кто—нибудь быстрее подойдите сюда и помогите нам, мы туристы». Подходит работник магазина, объясняет им, как правильно пробить товар, на что мужчина начинает возмущаться, что у нас дебильная система на кассах. Его спутница ему говорит «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси» и ржут».

Другие пользователи поделились своим мнением в комментариях под постом. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Я этих приезжих с востока во всей красе постоянно наблюдаю у себя в городе. Уверена, что беларусы себя нигде так не ведут.

— Стоят же в очередях в Zara и терпят.

— Если человек хам, это не зависит от национальности или страны.

— Не этим людям про терпимость рассуждать. Их начали сажать за репосты — терпят, им рубанули интернет — терпят, погнали на убой в окопы — терпят и зигуют.

— Они впервые увидели кассы самообслуживания. До этого, 100 процентов, только в интернете видели, как ими пользоваться. Потом им отключили интерне, и они забыли.

— Мне кажется? хуже россиян терпил уже нет.

— Дикие люди.

— «Мы туристы». И что теперь? Ноги должны туристам целовать?

— Для них это просто диковинка с их интернетом, а в наших деньгах еще не разобрались. Приехали к нам терпилы, простим и отпустим с миром домой!

— Не верю что можно быть такими идиотами. И чем кассы самообслуживания отличаются в разных странах?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com