«Не верю, что можно быть такими идиотами»5
- 5.06.2026, 16:22
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Семья из России оскорбила белорусов.
Пользовательница Threads под ником dariana_gold рассказала о поведении туристов из соседней стороне в брестском супермаркете.
«Брест. Оплачиваю продукты на кассе самообслуживания, — пишет она. — К соседней кассе подходит пара. По разговору понимаю, что гости из России. Что—то у них идет не так, не могут пробить товар, и женщина начинает кричать «кто—нибудь быстрее подойдите сюда и помогите нам, мы туристы». Подходит работник магазина, объясняет им, как правильно пробить товар, на что мужчина начинает возмущаться, что у нас дебильная система на кассах. Его спутница ему говорит «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси» и ржут».
Другие пользователи поделились своим мнением в комментариях под постом. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Я этих приезжих с востока во всей красе постоянно наблюдаю у себя в городе. Уверена, что беларусы себя нигде так не ведут.
— Стоят же в очередях в Zara и терпят.
— Если человек хам, это не зависит от национальности или страны.
— Не этим людям про терпимость рассуждать. Их начали сажать за репосты — терпят, им рубанули интернет — терпят, погнали на убой в окопы — терпят и зигуют.
— Они впервые увидели кассы самообслуживания. До этого, 100 процентов, только в интернете видели, как ими пользоваться. Потом им отключили интерне, и они забыли.
— Мне кажется? хуже россиян терпил уже нет.
— Дикие люди.
— «Мы туристы». И что теперь? Ноги должны туристам целовать?
— Для них это просто диковинка с их интернетом, а в наших деньгах еще не разобрались. Приехали к нам терпилы, простим и отпустим с миром домой!
— Не верю что можно быть такими идиотами. И чем кассы самообслуживания отличаются в разных странах?