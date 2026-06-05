Bloomberg: Российская элита заговорила о проблемах экономики 2 5.06.2026, 16:15

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В окружении Путина прозвучал тревожный сигнал для Кремля.

Некоторые представители политической и деловой элиты России на этой неделе продемонстрировали редкие публичные признаки беспокойства на фоне постоянного позитивного освещения будущего курса страны на главном экономическом форуме президента Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

Во время обсуждений на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме они раскритиковали усиление государственного вмешательства и давления на бизнес в условиях военной экономики России, а также возвращение некоторых практик советских времен. Несколько лоялистов предупредили, что РФ рискует подорвать инновации, предпринимательство и экономический рост, несмотря на то, что они избегали прямой критики Путина.

«Мы все говорим о технологическом лидерстве, но технологическое лидерство основано на свободе, а не на тотальном государственном управлении. Негативная политика буквально убивает нас», - заявил Игорь Шувалов, бывший первый вице-премьер-министр, который сейчас возглавляет государственную корпорацию развития VEB.RF.

Он указал на предложения помощника президента Владимира Мединского о восстановлении советской системы направления выпускников высших учебных заведений на обязательные рабочие места, выбранные государством. В частности, 59-летний Шувалов выразил обеспокоенность тем, что чиновники и законодатели обсуждают возможное возобновление налога на бездетность - политики, которая существовала во времена правления Иосифа Сталина.

«Что мы строили последние 30 лет? Происходит некий сдвиг, который представляет собой вызов», - заявил он.

В то же время высокопоставленный депутат от правящей партии «Единая Россия» Андрей Макаров, возглавляющий бюджетный комитет Государственной Думы и известный своими часто острыми спорами с высокопоставленными чиновниками, высказался о давлении, которому подвергаются предприятия со стороны регулирующих органов и правоохранительных структур.

«Беспредел правоохранительной системы - не лучший фон», - сказал Макаров во время одной из панельных дискуссий, подчеркнув при этом, что понимает: в военное время спецслужбы могут играть большую роль.

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