В Беларуси продают бывший военный штаб
- 5.06.2026, 16:07
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Трехэтажное здание оценили всего в одну базовую величину.
Уникальный объект в Речице выставили на продажу всего за одну базовую, пишет «БУТБ-Имущество».
Речь идет о так называемом здании штаба на ул. Нефтяников – бывшем военном объекте на территории заброшенной воинской части.
Трехэтажное здание штаба является недостроем. Общая его площадь составляет 1673,7 м2.
Участок земли, на котором находится строение, предоставляется без аукциона. Точный адрес – ул. Нефтяников, 86.
Будущий владелец может разместить там магазин, центр бытового обслуживания, спортивные, оздоровительные и социальные объекты.
Согласно условиям продажи, реконструкцию новый владелец должен начать не позднее одного года и завершить в течение двух лет после заключения договора купли-продажи. Использовать здание необходимо не менее года.
Но есть важный нюанс – на капитальное строение за 45 рублей нет документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на это имущество.