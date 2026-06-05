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В Беларуси продают бывший военный штаб

  • 5.06.2026, 16:07
  • 1,506
В Беларуси продают бывший военный штаб
Фото: et.butb.by

Трехэтажное здание оценили всего в одну базовую величину.

Уникальный объект в Речице выставили на продажу всего за одну базовую, пишет «БУТБ-Имущество».

Речь идет о так называемом здании штаба на ул. Нефтяников – бывшем военном объекте на территории заброшенной воинской части.

Трехэтажное здание штаба является недостроем. Общая его площадь составляет 1673,7 м2.

Участок земли, на котором находится строение, предоставляется без аукциона. Точный адрес – ул. Нефтяников, 86.

Будущий владелец может разместить там магазин, центр бытового обслуживания, спортивные, оздоровительные и социальные объекты.

Согласно условиям продажи, реконструкцию новый владелец должен начать не позднее одного года и завершить в течение двух лет после заключения договора купли-продажи. Использовать здание необходимо не менее года.

Но есть важный нюанс – на капитальное строение за 45 рублей нет документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на это имущество.

Фото: et.butb.by
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