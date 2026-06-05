Z-писателя Прилепина назначили проректором по идеологии в важный для Путина институт 1 5.06.2026, 13:25

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Захар Прилепин

Диктатор получал там звание «кандидата экономических наук».

Поддерживающий войну России против Украины писатель Захар Прилепин получил должность проректора Горного института, сообщили «Фонтанке» осведомленные источники. По их словам, на этом посту он будет курировать идеологическую и воспитательную работу в вузе, а также «формирование смыслов» в его деятельности. Предложение о работе Прилепину поступило от ректора института Владимира Литвиненко, с которым они давно находятся в дружеских отношениях, уточнили собеседники издания.

На решение Прилепина переехать в Петербург могло повлиять то, что «московская политическая жизнь не слишком благотворно сказывается на здоровье», сказал один из источников «Фонтанки». В конце мая на Книжном салоне писатель заявил, что «нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился». Однако подробностей он тогда не раскрыл. Горный институт известен тем, что в 1997 году Владимир Путин защитил в нем свою диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.

Темой работы Путина было «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона при формировании рыночных отношений». Научным руководителем диссертации выступил ректор Горного института Литвиненко. Согласно расследованию The Insider, именно он является фактическим автором работы Путина. Литвиненко возглавляет Горный институт с 1994 года. С 2011-го он входит в число акционеров «ФосАгро», а его состояние Forbes в 2024 году оценивал в $3,1 млрд (46-е место в списке богатейших россиян).

Литвиненко выступал за сокращение числа вузов в России «минимум в три раза» и критиковал Болонскую систему, которая, по его мнению, «довела до безумия» российское образование. Он утверждал, что советская система была «одной из самых передовых», но конкуренты «поняли, что им нас не догнать» и выбрали стратегию «понизить нас». Кроме того, ректор Горного института заявлял о «доминировании либеральной идеологии» в сфере образования. Он охарактеризовал эту идеологию как потребительскую: «Я должен все от государства получить, а государство от меня ничего не может взять».

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