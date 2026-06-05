Белорусы уже собирают лисички
- 5.06.2026, 13:38
Куда отправляться за первым грибным «уловом».
Лето толком не успело начаться, а любители тихой охоты хвастаются отличным «уловом» – молодыми лисичками. Где можно открыть грибной сезон, рассказывает NewGrodno.by.
Один из пользователей поделился первым, наверное, для Гродненской области урожаем лисичек в этом году.
На фото можно увидеть молодые и крепкие грибы. Пускай их и не очень много, но устроить отличный ужин для семьи с супом или зажаркой хватит.
«Лисичек море. Нужны лишь влага и тепло», – рассказывает удачливый грибник.
Где же можно найти таких красавиц? Конкретно эти грибы мужчина собрал в Берестовицком районе, недалеко от поселка Пограничный.