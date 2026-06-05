Над Зоной 51 в США заметили таинственное НЛО 5.06.2026, 14:32

Иллюстрационное фото

Объект напоминал треугольный самолет.

Загадочный самолет был замечен недалеко от известной Зоны 51, где происходит разработка секретных технологий. Предполагается, что это может быть американский истребитель шестого поколения.

Авторы YouTube-канала Project Fear опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотографию, сделанную с помощью тепловизора, на которой виден таинственный треугольный самолет. Предполагается, что это может быть прототип истребителя шестого поколения Boeing F-47, который разрабатывается для ВВС США. Этот самолет был замечен в небе над Зоной 51 в штате Невада, где, как известно, происходит разработка и испытание секретных военных технологий. Но эту военную базу также связывают и с НЛО, пишет Daily Mail.

Авторы снимка в социальных сетях описали новую фотографию как «самолет, которого еще никто никогда не видел». Некоторые пользователи социальных сетей считают, что это секретный экспериментальный самолет, предназначенный для тестирования новых военных технологий.

Другие предполагают, что это может быть прототип Boeing F-47, истребителя шестого поколения, который разрабатывается для ВВС США. Есть также предположение, что это может вообще еще никому неизвестный самолет.

Ожидается, Boeing F-47 будет служить летающим командным центром, который будет координировать работу беспилотников с искусственным интеллектом и обычных пилотируемых истребителей.

Сообщается, что прототип этого самолета уже находится в разработке, а принять на вооружение его собираются в начале 2030-х годов. Кстати, недавно ВВС США запросили 5 миллиардов долларов на разработку у F-47 в бюджете на 2027 финансовый год.

Зона 51 является самой засекреченной военной базой в США, где происходят испытание новых военных технологий, в том числе и новых самолетов. Эту базу часто связывают с появлением НЛО и некоторые люди считают, что там правительство скрывает обломки разбившихся кораблей инопланетян. В то же время известно, что на этой базе во время холодной войны проводили испытания новых самолетов-разведчиков и самолетов-невидимок, то есть оснащенных технологией стелс.

ЦРУ только в 2013 году официально подтвердило, что Зона 51, созданная в 1955 году, действительно существует. Агентство рассекретило документы, рассказывающие об испытаниях секретных самолетов в 50-х и 60-х годах прошлого века. При этом ЦРУ заявило, что более чем половина сообщений о наблюдении НЛО в этом районе как раз была связана с испытанием новых самолетов. В то же время агентство не рассказало о том, какое назначение имеет Зона 51 после 1974 года. Поэтому более 10 лет это порождает новые теории и слухи об инопланетных технологиях и кораблях пришельцев.

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