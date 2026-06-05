«Надо понимать, в каком персональном аду живет сейчас Лукашенко» 5.06.2026, 9:11

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Кругом шпионы.

— Лукашенко решил рассказать российским журналистам, о чем на самом деле шел разговор с Макроном. Потому что, по сливам из администрации французского президента, стало ясно, что во время разговора его предупреждали как бы веди себя осторожнее, — анализирует Сергей Чалый версию правителя на «Белсат». — Рассказывая, он несколько раз произносит одно и то же.

При этом Чалый процитировал слова Лукашенко о его разговоре с президентом Франции:

— Вот есть информация, что вы хотите вступить в войну?

Я говорю: «Да, господь с тобой», — перебил даже его.

— Вы что, хотите применить ядерное оружие?

Я говорю: «Да, господь с тобой». Ну вот, калийные удобрения, он там еще что-то назвал. Я говорю: «Да, господь с тобой».

— Три раза «господь с тобой» произносит православный атеист. Это все нужно было озвучивать голосом Зиновия Гердта, играющего Паниковского: «Да, что вы такое говорите, Шура, вы же знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича», — иронизирует аналитик.

«Макрон, ты же молодец, мы с тобой должны решать вопросы мира во всем мире, как равновеликие люди, — продолжил пересказывать спич Лукашенко Чалый. — И Трамп молодец, когда говорит, что это дело нас самих европейцев».

А вот эта фраза поставила эксперта в тупик: «И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, как, знаете, дохлых котят, возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы».

— Каких «дохлых котят за стол посадить», из каких глубин подсознания это? И на оговорку не спишешь, потому что это очень яркий образ.

У меня есть только одно объяснение, думаю, что это какие-то глубинные вещи из его живодерского детства.

Напомню, ранее у него уже были фразы, например, накануне 2020 года. «Будут выступать, отвернем голову как утенку», — со знанием дела говорил он. Была у него фраза «отвернем голову этим щенкам».

То есть конкретно несколько раз у него это было сквозной темой.

Также Чалый обращает внимание на скрытый смысл еще одного посыла. И снова цитата:

— Его задача была какая: нет, меня никто не отчитывал — мы разговаривали как великий с великим. «Единственное, он меня попросил. Я говорю: «Слушай, ну мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить?..». Он мне: «Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо, с ним поговорить, чтобы он приехал и мне все это изложил».

Я говорю: «Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо. Днями, буквально понедельник, вторник, не помню, этот человек будет здесь».

Чалый расшифровывает этот фрагмент следующим образом:

— Он сказал, мы с тобой разговариваем по практически открытой связи, приезжай, лучше с глазу на глаз перетрем. Вот в чем все дело.

Надо понимать, в каком персональном аду живет сейчас Лукашенко: кругом шпионы, кругом свичблейды, залетающие прямо в форточку, главное, уметь от пули увернуться.

Такую фразу просто так не произносят, если ты не подозреваешь или не знаешь, что то, о чем ты говорил, становится известно еще кому-то.

Это явно после того, как ему выволочку устроил Путин после звонков Трампа, Коула и всех этих визитов.

Как-то слишком много им там становится известно, поэтому, давай, ты свое доверенное лицо, потом идут какие-то подробности про координаты, пароли, если они сойдутся — короче, бред.

Но из этого понятно, насколько он боится всего — утечек, сливов, в какой обстановке ему приходится жить, делает вывод Чалый.

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