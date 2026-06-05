Пашинян во время дебатов на телевидении ударил в Лукашенко
- 5.06.2026, 9:36
Премьер Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если будет нужно.
Если Армении будет нужно, она выйдет из ОДКБ. Об этом во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет News.am.
«Мы решим [выходить или нет из ОДКБ], иностранные агенты не будут решать, что делать. Мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом», — заявил Пашинян.
Оппонент действующего премьера, представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян уточнил, что значит «заморозка членства».
— Что значит: заморозили членство в ОДКБ? Не работает — выходите, — заявил Карапетян, призвав сначала обзавестись гарантом между Арменией и Азербайджаном.
— Ну и выйдем из ОДКБ. Вы что, нас пугаете? Ни вы, ни ваш дядя не решаете. Решим и выйдем. А гарантом являются Армения, государство, армия, — подчеркнул Пашинян.
В день дебатов стало известно, что Евросоюз выделит Армении 50 млн евро и окажет другую поддержку на фоне вводимых Россией ограничений.
24 мая премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании заявил, что Армения рассчитывает максимум через два года ввести безвизовый режим с Евросоюзом.
Отметим, оставаясь на бумаге членом ОДКБ, военного союза под руководством России, Армения уже фактически в нем не участвует. И хотя страна остается членом Евразийского экономического союза, ее власти ставят целью вступление в Евросоюз.