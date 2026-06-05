Пашинян во время дебатов на телевидении ударил в Лукашенко 5.06.2026, 9:36

НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если будет нужно.

Если Армении будет нужно, она выйдет из ОДКБ. Об этом во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет News.am.

«Мы решим [выходить или нет из ОДКБ], иностранные агенты не будут решать, что делать. Мы не позволим, чтобы Лукашенко снова стал нашим гарантом», — заявил Пашинян.

Оппонент действующего премьера, представитель партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян уточнил, что значит «заморозка членства».

— Что значит: заморозили членство в ОДКБ? Не работает — выходите, — заявил Карапетян, призвав сначала обзавестись гарантом между Арменией и Азербайджаном.

— Ну и выйдем из ОДКБ. Вы что, нас пугаете? Ни вы, ни ваш дядя не решаете. Решим и выйдем. А гарантом являются Армения, государство, армия, — подчеркнул Пашинян.

В день дебатов стало известно, что Евросоюз выделит Армении 50 млн евро и окажет другую поддержку на фоне вводимых Россией ограничений.

24 мая премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании заявил, что Армения рассчитывает максимум через два года ввести безвизовый режим с Евросоюзом.

Отметим, оставаясь на бумаге членом ОДКБ, военного союза под руководством России, Армения уже фактически в нем не участвует. И хотя страна остается членом Евразийского экономического союза, ее власти ставят целью вступление в Евросоюз.

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