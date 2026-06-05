Зеленский ударил сразу по трем главным страхам Путина

Зеленский ударил сразу по трем главным страхам Путина1
- Виктор Шлинчак
- 5.06.2026, 10:09
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Кремль оказался в ловушке.
Письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину (которое было написано накануне выступления последнего на форуме в Санкт-Петербурге) — это едва ли не одна из самых агрессивных коммуникаций Банковой за все время войны. Выглядит так, что Зеленский ударил одновременно по трем главным страхам Путина — страху потерять контроль внутри России, страху выглядеть старым и немощным (стариком) и страху говорить с Украиной напрямую, признавая ее субъектность.
Фактически, это «стадион» для Путина. На который он вряд ли появится. Потому что пойти на встречу с Зеленским после такого «приглашения» он не может в принципе.
Скорее всего, спичрайтерам Путина сегодня ночью придется переписывать текст завтрашнего выступления. Сочувствую. Не исключено, что они в принципе не будут упоминать это письмо напрямую, чтобы его не гуглили. Но в этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем — россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу. Это можно будет использовать как доказательство, что проблема не в форматах, как некоторые считают. А в том, что Путин в принципе не готов заканчивать войну без поражения Украины.
Виктор Шлинчак, Facebook