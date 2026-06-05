В Минске продают уникальную квартиру в доме советской элиты 3 5.06.2026, 10:47

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фото: onliner.by

Стоимость двухуровневых апартаментов впечатляет.

Этот кусочек земли в центре Минска — свидетель славного прошлого советской элиты. В районе переулков Войскового и Броневого сохранились невысокие многоэтажные и частные дома, квартиры в которых выдавались непростым людям. Элитной эта улочка осталась до сих пор, а жилье на продажу здесь появляется крайне редко. Недавно выставили уникальный объект — просторную квартиру в двухэтажном доме, с виду напоминающем чей-то особняк. Onlíner покзал, как она устроена.

Знаменитая сталинка 1951 года постройки расположена в «тихом центре» возле площади Победы. Адрес — переулок Броневой, 7. В клубном двухэтажном доме всего 4 квартиры. Квартира общей площадью 156 кв. м занимает весь второй и мансардный этажи. Риелтор вводит в контекст:

фото: onliner.by

— В 1950-х годах квартал улиц Захарова и Пулихова целенаправленно застраивался домами для высшего руководства. Район считался практически закрытой зоной со въездом по пропускам. Квартиры здесь не продавались, а распределялись по линии ЦК и Совмина. В разное время в этих домах проживали председатели Совета министров и другие крупные государственные деятели. Дома тогдашней элиты до сих пор пользуются спросом, у некоторых появились свои названия. Например, как у Дома шести премьеров или резиденции Фрунзе, которая теперь стала Dipservice Hall.

фото: onliner.by

Первый уровень квартиры отведен под общую зону: просторная гостиная, кухня с отдельным черным входом, а также гостевая комната и кабинет. На мансардном этаже обустроена приватная часть: хозяйская спальня, детская комната и второй санузел. Тут также есть встроенные шкафы и подсобные помещения.

фото: onliner.by

Бывшие хозяева сделали в сталинке премиальный ремонт:

— В отделке квартиры использованы натуральные материалы: пол из массива дуба, встроенная мебель — из массива ясеня. В санузлах лежит мрамор и плитка. Встроена система «умный дом». Установлены кондиционеры Mitsubishi. Имеется газовый котел Bosch, акустика Bonaiti и система видеонаблюдения. Техника премиум-класса: газовая плита, духовой шкаф и микроволновая печь Smeg, посудомоечная машина ASKO, кухонная вытяжка Falmec Gruppo Incasso, холодильник Samsung, винный шкаф Liebherr.

фото: onliner.by

Ну и конечно, так как сталинка первоначально была элитной, то и планировки в ней делали с размахом:

— Особая архитектура дома дарит пространству неповторимый шарм: высокие потолки, наполняющие комнаты воздухом, и толстые стены, создающие атмосферу абсолютной надежности и тепла. Это пространство, в котором хочется не просто жить, а создавать воспоминания, слушать виниловые пластинки, пить чай у окна и наслаждаться приватностью в самом центре мегаполиса.

фото: onliner.by

Стоимость 5-комнатной квартиры — $636 611 в эквиваленте.

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