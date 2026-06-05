WSJ: Спутники в смартфоне сделали удары ВСУ еще мощнее 5.06.2026, 10:38

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Украина ввела новую систему передачи коммерческих спутниковых данных.

Украина начала использовать новую систему передачи коммерческих спутниковых данных, которая позволяет доставлять разведывательные снимки непосредственно на телефоны и планшеты военнослужащих. По данным The Wall Street Journal, такой подход значительно ускорил подготовку ударов беспилотников и повысил их эффективность (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым элементом стала платформа Vantor, созданная совместно с компаниями Bravo1Alpha, Persistent Systems и украинской Burevii. Система способна передавать свежие спутниковые изображения всего за 15 минут после съемки. Дополнительно используются инструменты искусственного интеллекта для поиска изменений на местности, сравнения с архивными данными и построения трехмерных маршрутов для дронов.

Участники проекта утверждают, что время между обнаружением цели и нанесением удара сократилось примерно на 90 процентов. Благодаря этому украинские подразделения быстрее выявляют склады боеприпасов, логистические узлы и позиции средств ПВО.

Созвездие из десяти спутников Vantor позволяет фотографировать одну и ту же территорию до 12–15 раз в сутки. Точность снимков составляет около пяти метров, чего достаточно для наведения ударных беспилотников по стационарным объектам.

Одним из главных преимуществ новой схемы стало отсутствие необходимости отправлять данные на дополнительную проверку через централизованные структуры. Решения принимаются непосредственно на местах, что ускоряет реакцию на изменения обстановки. Однако эксперты предупреждают, что такой подход повышает риск ошибок и неверной идентификации целей.

Среди ограничений технологии остаются облачность и сложности с отслеживанием быстро движущихся объектов. Тем не менее украинский опыт уже привлекает внимание западных военных. Сообщается, что США также тестируют передачу коммерческих спутниковых данных непосредственно на устройства военнослужащих, изучая возможности их применения на современном поле боя.

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