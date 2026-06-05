В Беларуси хотят разрешить охоту еще на одного зверя 2 5.06.2026, 11:06

Чиновники называют его инвазивным видом.

Не все животные, которые появляются в белорусских лесах, радуют специалистов по охране природы. Отдельные виды способны быстро размножаться, вытеснять местных обитателей и нарушать привычный баланс экосистем.

Именно поэтому один из таких «чужаков» вскоре может пополнить список охотничьих животных в Беларуси, пишет sb.by. Речь идет о еноте-полоскуне.

По словам начальника отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александра Козореза, енот-полоскун активно расселяется по территории страны.

Этот зверь считается инвазивным и может вытеснять традиционные виды, поэтому его численность предлагают регулировать.

В Минлесхозе рассчитывают, что включение енота-полоскуна в перечень охотничьих видов поможет держать популяцию под контролем.

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