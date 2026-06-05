Россиянам советуют переезжать из Крыма в Чечню 5.06.2026, 11:22

Из-за бензинового кризиса.

Жителям оккупированного Крыма советуют временно покинуть полуостров и уехать на материковую часть России, в том числе в регионы Северного Кавказа, в частности в Грозный и Дагестан.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на российских блогеров и пропагандистов.

Так, блогер Александр Горный рекомендует владельцам автомобилей при возможности покинуть Крым минимум на месяц. По его словам, это позволит «отдохнуть и сохранить нервную систему» на фоне, как он утверждает, затяжного топливного кризиса.

Он также предлагает в качестве альтернативы поездки на Кавказ, включая Архыз, Домбай, Кисловодск, Пятигорск, Эльбрус, Грозный и Дагестан, отмечая наличие топлива и относительно низкие цены в этих регионах.

В публикации подчеркивается, что ситуация с топливом может негативно повлиять на туристический сезон в Крыму, который, по его оценке, фактически оказался под угрозой срыва.

Тем временем в Сети продолжают появляться кадры с километровыми очередями за бензином.

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