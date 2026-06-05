Кулеба предостерег ЕС от игры по правилам Кремля 5.06.2026, 12:16

Дмитрий Кулеба

Экс-глава украинской дипломатии считает, что Путин сначала должен отказаться от территориальных притязаний.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Европу о риске переговоров с Россией на условиях Путина. Поводом для заявления стали сообщения о том, что Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможный формат диалога с Москвой для поиска путей урегулирования конфликта. По мнению Кулебы, такая инициатива может привести не к давлению на Кремль, а к усилению давления на Киев, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Экс-глава украинской дипломатии отметил, что страны так называемой группы E3 (Великобритания, Германия и Франция) обладают значительным влиянием на Украину, но не имеют сопоставимых рычагов воздействия на Россию. В результате Москва, по его словам, может использовать европейских посредников для продвижения собственных условий и убеждения Киева принять предложения, которые тот в иных обстоятельствах отверг бы.

Кулеба также заявил, что любые серьезные переговоры должны начинаться только после отказа России от ее ключевых требований. Одним из главных препятствий для прекращения огня остается требование Москвы передать ей оставшиеся под контролем Украины территории Донбасса. Речь идет о районах, где расположены одни из наиболее укрепленных украинских городов.

Несмотря на периодические дипломатические усилия Европы и США, стороны по-прежнему не готовы отказаться от своих принципиальных позиций. Поэтому перспективы достижения мирного соглашения остаются неопределенными.

Дмитрий Кулеба возглавлял украинский МИД в первые годы полномасштабной войны и считался одним из самых заметных членов команды президента Украины Владимира Зеленского. После правительственных перестановок в 2024 году он покинул свой пост и сейчас работает старшим научным сотрудником Гарвардского университета.

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