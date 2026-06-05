Литва стала первой страной НАТО, которая потратит более 5% ВВП на оборону 5.06.2026, 12:48

МИД и Министерство обороны страны подтвердили информацию.

Литва стала первой страной НАТО, направившей на оборону более 5% ВВП, сообщает МИД страны: «Мы решительно привержены обороне. Литва — это надежный союзник, который подает пример». В 2026 году военные расходы страны достигнут 5,38% ВВП, или 4,79 млрд евро, сообщал министр обороны Литвы Робертас Каунас. В предыдущие годы Литва тратила на оборону чуть более 3% ВВП.

Увеличение расходов стало частью программы укрепления обороноспособности на фоне войны в Украине и опасений стран Балтии относительно возможных угроз со стороны России. «Если мы не будем инвестировать в свою безопасность, никто не придет защищать нас», — пояснил Каунас. Он отметил, что оборона государства строится на двух принципах — национальных возможностях и коллективной защите в рамках НАТО.

Бюджет на 2026 год предусматривает увеличение военных расходов на 1,59 млрд евро. Дополнительные средства планируется направить на модернизацию вооруженных сил, развитие систем противовоздушной обороны и закупку тяжелой военной техники. Литва намерена приобрести новые системы ПВО, а также ликвидировать дефицит средств защиты от баллистических и крылатых ракет. Одним из крупнейших проектов станет контракт на поставку немецких танков Leopard 2A8. Еще около 700 млн евро будет выделено через оборонный госфонд на проекты в сфере безопасности.

Решение Вильнюса было принято после договоренностей внутри НАТО о повышении оборонных расходов. На саммите альянса в Гааге в прошлом году страны-члены договорились увеличить целевой показатель военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП к 2035 году. Согласно итоговой декларации саммита, не менее 3,5% ВВП страны должны направлять на основные оборонные нужды и выполнение военных целей НАТО, а еще до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, повышение устойчивости экономики, инновации и развитие оборонной промышленности. В той же декларации Россия названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности».

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