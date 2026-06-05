Битва за Ереван 5.06.2026, 13:10

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад?

В это воскресенье, 7 июня, Армения будет выбирать новый парламент. На кону – проевропейский курс, которым страна следует в течение последних лет под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Сможет ли Пашинян удержать власть и как Россия пытается ему помешать – об этом говорится в материале РБК-Украина.

«Голосовать за Пашиняна можно только в состоянии сильного галлюциногенного, наркотического, грибного опьянения», – эти слова российской пропагандистки Маргариты Симоньян являются, пожалуй, одними из самых невинных по сравнению с общим тоном Кремля в адрес действующей армянской власти.

Сегодня Никол Пашинян окончательно превратился в одного из главных «врагов» России на постсоветском пространстве. И для этого у Москвы есть веские основания.

Современная Армения находится на этапе глубоких и болезненных трансформаций. После проигрыша в противостоянии с Азербайджаном в 2020 году и окончательной потери контроля над Нагорным Карабахом – непризнанной республикой, где абсолютное большинство населения составляли армяне, – Ереван пытается окончательно помириться с Баку.

Цена вопроса – выход Армении из международной изоляции, а также из тени России. Еще в 90-х, во время первого карабахского конфликта, Ереван получил контроль над регионом, но настроил против себя ключевых соседей – собственно Азербайджан и Турцию.

Как следствие, страна попала в тотальную зависимость от Москвы – единственного игрока, готового в то время поддерживать армянскую сторону. В этой игре Нагорный Карабах был своего рода коротким поводком на шее Армении. Когда же он исчез, Ереван получил долгожданную возможность меньше оглядываться на позицию Кремля.

Поэтому в последние годы премьер-министр Никол Пашинян планомерно разворачивал страну в сторону Запада. Наиболее заметным шагом в этом направлении стало замораживание членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности – российского аналога НАТО.

Фото: политический разворот – куда идет Армения (инфографика РБК-Украина)

Далеко не всем в самой Армении это нравится. Оппозиционные силы с пророссийским сентиментом и прямой поддержкой РФ пытаются сорвать эту переориентацию. На это накладываются значительные трудности в переговорах по финальному мирному соглашению с Азербайджаном, который давит с позиции силы.

Но чтобы продолжать выбранный курс, Пашиняну необходимо еще раз доказать свою легитимность и обеспечить полноту власти на новый период.

«На выборах должно быть решено несколько дилемм: быть или не быть армянской государственности; продолжится ли мир в нашем регионе; будет ли Армения продолжать свой курс евроинтеграции, или же Путин сорвет его» , – говорит РБК-Украина армянский политолог, вице-президент партии «За республику» Рубен Меграбян.

Расстановка сил

Социологические опросы свидетельствуют, что партия Пашиняна «Гражданский договор» с отрывом ведет в рейтингах. Хотя степень ее лидерства в исследованиях разных компаний отличается в разы, вероятно, в зависимости от симпатий заказчика.

К примеру, согласно опросу Международного республиканского института (IRI), рейтинги правящей партии среди тех, кто определился с выбором, составляют около 30-32%. В свою очередь, по опросу Breavis, партия Пашиняна может получить даже 65% голосов.

Власти противостоит сразу три пророссийские силы, которые имеют шансы пройти в парламент.

Это «Сильная Армения» и «Цветущая Армения» олигархов Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, а также Альянс «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном.

По данным IRI, самые высокие показатели среди оппозиционного лагеря имеет «Сильная Армения» – 12-14% среди тех, кто определился. За ней следует альянс «Армения» , который стабильно набирает около 8-10%, а «Цветущая Армения» балансирует на грани проходного барьера с 5-6% поддержки.

Фото: Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон на митинге в Армении (Getty Images)

Внешнее влияние

Чтобы помочь пророссийским силам взять реванш, Кремль задействовал против команды Пашиняна весь свой гибридный арсенал.

Прежде всего, речь идет о масштабной информационной кампании в армянском сегменте соцсетей, которую осуществляют российские ботофермы.

Также, по данным Reuters, в Кремле обсуждали план массового организованного подвоза для голосования до 100 тысяч армян, проживающих и работающих в РФ.

Вместе с тем, попытки Москвы использовать армянскую церковь как таран против Пашиняна фактически провалились – сейчас этот фактор является малозначимым, подчеркивает в разговоре с РБК-Украина армянский политолог Степан Григорян.

Но, похоже, наибольшую ставку Москва сделала на сценарий «торговой войны» . Сначала «Россельхознадзор» ввел временный запрет на импорт армянских томатов, огурцов, перца, клубники и свежей зелени. Это стало прямым ударом по тысячам армянских фермеров.

Кроме этого, под ограничения подвели минеральную воду «Джермук» , срезанные цветы и армянский коньяк, который занимает более половины российского импортного рынка в своем сегменте. А последний экономический «привет» от Кремля – полное блокирование поставок армянской живой рыбы.

Параллельно Кремль перешел к откровенному энергетическому шантажу. В конце мая Министерство энергетики РФ направило Армении письмо с предупреждением о возможности расторжения двустороннего соглашения 2013 года.

Документ гарантирует стране поставки газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов без уплаты российской экспортной пошлины. Поэтому если соглашение отменят, то цена газа вырастет со 177 долларов за тысячу кубометров до рыночных 600.

«Понятно, что это какую-то часть людей будет пугать. Они будут бояться голосовать за действующую власть, потому что видят, как Путин выступает против Никола Пашиняна» , – признает Степан Григорян.

Впрочем, Пашинян делает шаги в сторону от Москвы все еще достаточно осторожно. К примеру, на днях лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана призвали власти Армении как можно быстрее провести референдум и окончательно определиться с вектором движения между Россией и ЕС.

В ответ на это Пашинян заявил, что процесс евроинтеграции страны еще не достиг той стадии, чтобы предлагать гражданам четкий выбор. По его словам, Армения будет продолжать работу в рамках Евразийского экономического сообщества, пока выбор между двумя союзами не станет неизбежным.

Кроме того, российскому влиянию Пашинян противопоставляет поддержку Европы и США.

Действующему премьеру, без сомнения, добавило политических баллов проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая. На него съехались лидеры Евросоюза и европейских стран, не входящих в ЕС, включая участие президента Украины Владимира Зеленского.

В конце мая Армению посетил и Госсекретарь США Марко Рубио. Он подписал с Ереваном историческое соглашение о стратегическом партнерстве. Этот документ непосредственно интегрирует Армению в транзитно-транспортный проект между Каспием и Средиземным морем (TRIPP).

Интерес США в этой ситуации – прагматический. Коридор ранее запустили при посредничестве Вашингтона. Это дало возможность Дональду Трампу заявить о «прекращении очередной войны» на планете и заработать солидные политические баллы, а также потешить собственное эго.

«С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде» , – заявил Трамп 28 мая.

Впрочем, решающее слово все равно остается за армянскими избирателями. А их настроения накануне голосования остаются неоднозначными.

Фото: Владимир Зеленский и Никол Пашинян в Ереване (president.gov.ua)

Возможные результаты

По словам Степана Григоряна, главной интригой остается то, сможет ли Пашинян снова получить монобольшинство.

«Будет больше 50% голосов или нет – это уже вопрос. Потому что таки идет тяжелая борьба, с учетом того, что Россия применяет различные методы гибридной войны» , – говорит он РБК-Украина.

По опросам, около трети избирателей до сих пор не приняли решение.

«С одной стороны, это те, кто действительно пока не определился. Это аполитичные люди, которые вообще не участвуют в выборах. Ну и это те, которые определились, но не хотят выражать свою позицию по тем или иным причинам» , – объясняет изданию Рубен Меграбян.

Политолог обращает внимание, что попытки России давить на Армению наоборот могут мобилизовать проевропейского избирателя. Поэтому сейчас вопрос стоит так: получит ли Пашинян обычное большинство, или конституционное в две трети мандатов.

В то же время Меграбян отмечает, что часть проевропейски настроенных граждан начала скептически относиться к Пашиняну и может поддержать другие партии, которые, с одной стороны, не являются пророссийскими, с другой – предлагают альтернативу власти.

«Есть сегмент, который из-за медлительности в реформах разочаровался в действующем правительстве. Они не будут за этих путинцев голосовать, но вопрос в том, придут ли они на выборы. Если придут, то за кого они проголосуют» , – добавляет Рубен Меграбян.

К тому же Николу Пашиняну необязательно набирать 50%.

«У нас есть в Конституции норма, она называется «стабильное большинство» . То есть, если нет партии, которая полностью выиграла, и партия, близкая к 50%, получает бонус несколько процентов, чтобы стабильность была в государстве» , – говорит Степан Григорян.

Если по результатам распределения голосов в первом туре ни одна партия не получает необходимого большинства и коалицию создать не удалось, назначается второй тур голосования. В нем принимают участие две лидирующие партии или блоки.

Победитель второго тура автоматически получает бонусные мандаты, которые гарантируют ему стабильное большинство. Если очевидно, что у партии Пашиняна большой отрыв от соперников в первом туре, то понятно, что он получит преимущество и во втором.

Но гораздо большее беспокойство вызывает, на какие радикальные шаги может пойти Москва уже после объявления результатов.

Ставка на расшатывание режима

«Главная опасность будет исходить от следующего: Россия, увидев, что не достигает своей цели, попытается создать в Армении различными механизмами атмосферу напряжения, применить дестабилизирующие механизмы» , – считает Степан Григорян.

Конечная цель таких действий – поставить под сомнение легитимность выборов. Однако армянские правоохранители, очевидно, учитывают подобный сценарий.

«Если отдельные группы начнут совершать незаконные действия, они будут просто изолированы от общества. Сейчас правоохранительные органы и спецслужбы Армении находятся в высоком тонусе, и для них эти попытки будут как игра с огнем» , – подчеркивает Меграбян.

Пытаясь наказать Ереван за разворот прочь от Москвы, Россия рискует получить обратный эффект. На эти грабли Россия наступала и раньше – в Молдове, Венгрии и Румынии. А сейчас, окончательно погрязнув в войне против Украины и без возможности выделять ресурсы для новых войн, Кремль неизбежно потеряет влияние и на Кавказе.

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