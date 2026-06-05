Украина поразила сразу пять кораблей РФ в портах Мариуполя и Бердянска 7 5.06.2026, 13:22

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Суда ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями.

Ночью 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Крыма.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Под удар попали грузовые суда и танкеры в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированного Крыма.

Все цели объединяло одно: закрашенные названия и выключенные радары.

Суда перевозили:

зерно с оккупированных территорий;

топливо;

военные грузы.

Чтобы избежать обнаружения, названия судов были закрашены, а транспондеры и радары - выключены.

«Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет», - написал Роберт «Мадяр» Бровди.

Тем временем, СБС Украины продолжают системно уничтожать флот РФ. 4 июня дроны поразили российский сторожевой корабль класса «Светляк» в Крыму и ряд других объектов врага.

3 июня СБС поразили корвет «Бойкий» в Кронштадте под Петербургом - расстояние от границы Украины составляло около 1100 километров.

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