Украина поразила сразу пять кораблей РФ в портах Мариуполя и Бердянска

Украина поразила сразу пять кораблей РФ в портах Мариуполя и Бердянска7
- 5.06.2026, 13:22
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Суда ходили с выключенными радарами и закрашенными названиями.
Ночью 5 июня украинские беспилотники атаковали пять судов в портах Мариуполя, Бердянска и в прибрежных водах Крыма.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.
Под удар попали грузовые суда и танкеры в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированного Крыма.
Все цели объединяло одно: закрашенные названия и выключенные радары.
Суда перевозили:
зерно с оккупированных территорий;
топливо;
военные грузы.
Чтобы избежать обнаружения, названия судов были закрашены, а транспондеры и радары - выключены.
«Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет», - написал Роберт «Мадяр» Бровди.
Тем временем, СБС Украины продолжают системно уничтожать флот РФ. 4 июня дроны поразили российский сторожевой корабль класса «Светляк» в Крыму и ряд других объектов врага.
3 июня СБС поразили корвет «Бойкий» в Кронштадте под Петербургом - расстояние от границы Украины составляло около 1100 километров.