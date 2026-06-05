Defence Express: Украина «разнесла» российский корабль за $400 млн дроном за $55 тысяч 5.06.2026, 8:53

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фото: defence-ua.com

Появились интересные детали о поражении корвета «Бойкий» в Кронштадте.

Российский корвет проекта 20380 «Бойкий» Балтийского флота получил критические повреждения после удара украинского дальнобойного дрона FP-1. По оценкам аналитиков, эта атака фактически означает его уничтожение, пишет Defence Express.

Новые видеокадры пожара на корабле, пораженном 3 июня в сухом доке Кронштадтского морского завода, показали масштаб разрушений сразу после атаки – еще до начала активного тушения. Именно это, как отмечается, позволило более точно оценить первоначальное состояние повреждений.

На обнародованных материалах видно, что башенно-мачтовая конструкция корвета обрушилась внутрь корпуса. На ней размещались ключевые радиоэлектронные системы корабля, в частности:

обзорная РЛС «Фурке-2»;

РЛС целеуказания «Монумент-А»;

навигационные радары МР-231-2;

комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25.

В результате обрушения конструкции также были повреждены элементы пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 комплекса «Уран».

Пожар, по данным наблюдений, охватил внутренние помещения за ходовой рубкой – именно там расположены боевые посты управления вооружением и системами корабля.

Вероятное повреждение машинного отделения

Особое внимание аналитики обращают на то, что огонь зафиксирован также в районе под мостиком, где расположены жилые помещения экипажа. Кроме того, в корпусе видны деформации, которые могут свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Повреждения коснулись и района установки комплекса «Пакет-НК» – противоторпедных 324-мм аппаратов, расположенных рядом с машинным отделением. Это, вероятно, означает, что пожар мог охватить главную дизельную энергетическую установку корабля.

По свидетельствам очевидцев, к ликвидации пожара было привлечено 4–5 гидрантов, однако на момент начала тушения огонь уже активно развивался внутри корпуса.

Эксперты отмечают, что длительная высокая температура приводит к потере прочности металла, а последующее заливание водой – к ускоренной коррозии, что делает восстановление корабля крайне проблематичным.

По имеющимся данным, удар был нанесен украинским дальнобойным дроном FP-1 стоимостью около 55 тысяч долларов. В то же время стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год оценивается в 350–400 млн долларов.

Дрон преодолел более 900 км до цели, после чего, как подчеркивают аналитики, корабль фактически выведен из строя с критическими повреждениями, которые приравниваются к полному уничтожению боевой единицы.

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