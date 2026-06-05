В Беларусь возвращается летнее тепло
- 5.06.2026, 13:56
Но синоптики предупреждают о ливнях, грозах и шквалистом ветре.
В Беларуси 6 июня во многих районах страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладание облачной погоды. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет 18-24 градуса, по востоку - до плюс 28.