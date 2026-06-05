Белорусы – россиянам: Возвращайтесь домой, вас ждут «Фламинго» 6 5.06.2026, 14:46

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Плохо быть немцем в 44—м и русским в 22—м.

Россиянка под ником _linger__ поделилась воспоминаниями о поездке в столицу Беларуси.

«Разговариваем с таксистом в Минске, смеемся, шутим, — пишет она. — Потом от него вопрос: Девчонки, а откуда вы? Мы: Из России Он: А, понятно. Дальше ехали в тишине».

Пост стал вирусным и собрал сотник комментариев. Белорусы постарались объяснить гостье из соседней страны причину такой реакции таксиста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У вас, как у нации, подмочена репутация.

— Вас просто ненавидят, вот и все, всего нехорошего.

— Оккупантов нигде не любят.

— Плохо быть немцем в 44—м и русским в 22—м.

— В последнее время я просто делаю вид, что не понимаю русский язык.

— Вы думали, что вас тут кто—то любит и ждет?

— Не обращайте внимания, вы же политикой не интересуетесь, возвращайтесь домой, вас ждут фламинго.

— Вас презирают все народы вокруг.

— Мне кажется, россияне быстрее сойдут с ума не от санкций, а от отношения белорусов.

— Буквально вчера попалось видео, где показывали обстрелы Киева и людей, сидящих в метро. В это же время куча радостных комментариев под видео типа «Привет из Москвы». Не от фейковых аккаунтов, а вполне реальных, женщин, в том числе. Я хочу верить что наши соседи не все такие. Но как вас различать?

— А что тебя удивляет? Только рашисты фашисты могут радоваться тому что они убивают людей! Твари, вас ненавидит весь мир!

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