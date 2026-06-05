Минчане о «Комаровке»: Цены там просто конские 2 5.06.2026, 15:22

Иллюстрационное фото

Что случилось с самым знаменитым рынком столицы?

Минчане делятся в соцсетях впечатлениями от посещения «Комаровки». Так, пользователь Threads под ником the_senakosov пожаловался на плохое обслуживание и высокие цены.

«Был около Комаровского рынка и решил зайти посмотреть, что там сейчас, — пишет он. — Редис размером с помидоры, даже интересно стало какой химией они ее поливают. Но это ладно, захотел купить два банана перекусить. И — что вы думали? — продавщица говорит, что продается только ветками. И зачем только люди едут туда, с учетом, что цены выше,чем в магазине рядом».

Многие пользователи согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Тоже не знаю, всегда оставался неприятный осадок от этого места, бываю там теперь раз в два года.

— Продавец грубо нарушила Ваши права как покупателя — делить нельзя по законодательству только тот товар, который продается в герметичной упаковке.

— Цены там просто конские, но так же и фрукты там красивее магазинных десятикратно.

— Минчане! Объясните мне, почему сырое сало нормальной толщины на «Комаровке» стоит как космос. 10$ за кило. Это нормально? 30 кг на среднюю ЗП? Сало!

— Это «Комаровка». Рынок. Бизнес. Там через одного гнилые, как и то, что они кладут в пакет. Нужно думать об этом и смотреть.

— Вы о чем это же «Комаровка», сегодня с витрины на уровне стола взяла ветку бананов, так мне «прилетело» от продавца, что она мне не дура, подаст из прилавка, а то ходит и выкладывает целый день эти бананы, я была не долго в шоке, а вы говорите о ягодах, на витрине один сорт клубники, сухой и темный, накладывают мокрую и алую.

— «Комаровка» лидирует. В обмане.

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